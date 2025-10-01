5 قواعد غير شائعة لحماية قلبك من النوبات

الوكيل الإخباري- يفكر الجميع عند الحديث عن الوقاية من احتشاء عضلة القلب، بالإقلاع عن التدخين، والتحكم في مستوى ضغط الدم، والكوليسترول.



هناك قواعد بسيطة لكنها فعالة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي أقل وضوحا من النصائح التقليدية لكنها لا تقل أهمية:

تنظيف الأسنان جيدا صباحا ومساء

التهاب اللثة ودواعم الأسنان المزمن يزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة 20–30%.



النوم قبل الساعة 11 مساء

الحرمان المنتظم من النوم أو النوم بعد منتصف الليل يخل بالساعة البيولوجية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واضطراب التوازن الهرموني.



مراقبة الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية

ارتفاع الدهون الثلاثية (أكثر من 1.7 مليمول/لتر) يمثل عامل خطر مستقل على القلب حتى لو كان إجمالي الكوليسترول طبيعيا.



تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم يوميا

نقص البوتاسيوم قد يسبب تشنجات وعائية ويرفع ضغط الدم، لذا يُنصح بالاعتماد على الفواكه والخضروات الغنية به.



ممارسة تمرين التنفس الحجابي 5 دقائق يوميا

الإجهاد المزمن يرفع ضغط الدم ويزيد دقات القلب. يُنصح بأخذ 10–15 نفسا بطيئا صباحا ومساء لتحسين الاسترخاء وصحة القلب.