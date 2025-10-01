تحذير للنساء.. العواصف الشمسية القوية قد تؤدي إلى نوبات قلبية دون إنذار

الوكيل الإخباري- حذّر باحثون من أن العواصف الشمسية التي تضرب الأرض يمكن أن تؤدي إلى زيادة حادة في حالات النوبات القلبية، بناءً على دراسة جديدة أجريت في البرازيل.



وحللت الدراسة بيانات سجلات مستشفيات شملت 1340 شخصا بين عامي 1998 و2005، ووجدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات النوبات القلبية خلال فترات اضطراب المجال المغناطيسي، مع تأثر النساء بشكل أكبر.

وأظهرت النتائج أن النساء أكثر عرضة بنحو ثلاث مرات للإصابة بنوبة قلبية في الأيام التي تشهد اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض، مقارنة بالأيام العادية. بينما يزداد خطر النوبات القلبية لدى الرجال أيضا، لكن بمعدل أقل يصل إلى ضعف المعدل الطبيعي، بغض النظر عن النشاط الجيومغناطيسي.

وأكدت الدراسة أن النشاط الشمسي المتزايد لا يهدد القلب فقط، بل يمكن أن يزيد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ما يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد وتلف العين، ويؤثر على طبقة الأيونوسفير التي قد تغير أنماط الطقس، ما يؤثر بدوره على التنفس، خصوصا لدى المصابين بالربو.



