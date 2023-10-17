يخفف التهاب المفاصل ويقي من الأزمات القلبية..فوائد زيت بذر الكتان

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن زيت بذر الكتان يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يزخر بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" والفيتامينات ومضادات الأكسدة.



وأوضحت الجمعية أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تتمتع بتأثير إيجابي على جهاز المناعة وتثبط الاستجابات الالتهابية، وتعمل على خفض مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) في الدم وتحسن خصائص تدفق الدم وبالتالي منع الترسبات في الأوعية الدموية، مما يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

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ويزخر زيت بذر الكتان أيضا بفيتامين E المهم لصحة البشرة، فضلا عن تأثيره المضاد للأكسدة، وكذلك فيتامين K المهم لصحة الدم والعظام.

ويتمتع زيت بذر الكتان أيضاً بتأثير مثبط للالتهابات، وبالتالي فهو يخفف متاعب متلازمة التمثيل الغذائي والتهاب الجلد العصبي والتهاب المفاصل.

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