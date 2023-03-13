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الإثنين، 13-03-2023 03:25 م

ينصح باضافتها للنظام الغذائي .. 4 أطعمة مضادة للسرطان

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الوكيل الإخباري- يمثل اتباع نظام غذائي صحي أحد أهم الوسائل التي يمكن من خلالها الوقاية من الإصابة بمرض السرطان بجميع أنواعه، ويتعين التعرف على الأطعمة المقاومة للسرطان، وإضافتها إلى نظامنا الغذائي.

فيما يلي 10 أطعمة تساعد على محاربة السرطان والوقاية منه، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



البروكلي
يحتوي البروكلي على كمية عالية من مادة كيميائية نباتية تسمى سلفورافان، والتي يقال إنها تحارب السرطان وترتبط بالحد من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الفم.



التوت
يحتوي التوت بأنواعه على مضادات الأكسدة التي تسمى بتروستيلبين، والمعروفة بخصائصها المضادة للسرطان.



سمك السالمون

يعتبر السلمون مصدراً جيداً للبروتين والسيلينيوم، ويرتبط ذلك بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.



السردين
السردين هو أيضاً من بين الأسماك الدهنية التي تساعد في الوقاية من السرطان.



التفاح
يعتبر التفاح مصدراً ممتازاً للبوليفينول، وهو مركب نباتي يقلل الالتهاب ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات وبعض أنواع السرطان.






البقوليات
البقوليات مثل الفول والبازلاء والعدس غنية بالألياف، ما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.


الجوز
الجوز غني بالسيلينيوم، الذي يساعد في الحماية من بعض أنواع السرطانات.




العنب
العنب هو مصدر غني لمضاد الأكسدة ريسفيراترول، والذي يقال أنه يمنع السرطان من التطور في الجسم.




الجزر

أظهرت الأبحاث أن الجزر والخضروات الأخرى غير النشوية تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.


الكركم



تساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات في تقليل الالتهاب في الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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