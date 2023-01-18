10 حالات تسبب هبوط حاد في الدورة الدموية

الوكيل الإخباري-يؤدي الهبوط الحاد في الدورة الدموية إلى حدوث دوخة وضعف وإغماء، وقد يتعرض الشخص إلى الاصابة جراء السقوط .

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ومن الممكن أن يسبب هبوط الدورة الدموية الحاد خفض مستويات الأكسجين في الجسم، مما قد يؤدي إلى تلف القلب والدماغ والتعرض للموت المفاجئ، حسبما نشر موقع "Medical News Today".





هناك بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب هبوط الدورة الدموية، وتشمل ما يلي:



حالات صحية تسبب هبوط الدورة الدموية



1-أمراض القلب

يمكن أن تؤدي النوبة القلبية وفشل القلب وأمراض صمام القلب وانخفاض معدل ضربات القلب إلى ضعف الدورة الدموية.



2- الأمراض المرتبطة بالهرمونات

قد تؤدي الحالات التي تصيب الغدة الدرقية أو الغدد الكظرية، مثل مرض أديسون، إلى ضعف الدورة الدموية وهبوطها.



3- السكري

قد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم، وأحيانًا مرض السكري أيضًا إلى هبوط الدورة الدموية في بعض الحالات.



4- الجفاف

عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الماء، تنخفض كمية أو حجم الدم، ما يمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم.



يمكن أن تؤدي الحمى والقيء والإسهال الشديد والإفراط في استخدام مدرات البول والتمارين الشاقة إلى الجفاف.



5- النزيف

يؤدي فقدان الكثير من الدم، مثل حدوث نزيف داخلي، إلى تقليل حجم الدم أيضًا، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم وضعف وهبوط الدورة الدموية.



6- العدوى الشديدة

عندما تدخل عدوى في الجسم إلى مجرى الدم، يمكن أن تؤدي هبوط حاد في الدورة الدموية بشكل يهدد الحياة، وهو ما يسمى بالصدمة الإنتانية.



7- الحساسية الشديدة

تشمل أعراض رد الفعل التحسسي الشديد حدوث هبوط مفاجئ وهائل في الدورة الدموية.



8- سوء التغذية

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين b12 وحمض الفوليك والحديد في الجسم إلى عدم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ومن ثم الإصابة بالأنيميا التي قد تسبب هبوط الدورة الدموية.



9- تناول أدوية معينة

يمكن أن تسبب الأدوية هبوط الدورة الدموية، بما في ذلك مدرات البول وأدوية مرض باركنسون ومضادات الاكتئاب وأدوية ضعف الانتصاب.



10- التقدم في العمر

يعد كبار السن البالغين 65 عامًا فيما فوق أكثر عرضة لهبوط الدورة الدموية بشكل مفاجئ بسبب مشكلات الشيخوخة.



الكونسلتو الطبي

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