10 طرق طبيعية للتخلص من أكياس العين

الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة تكون أكياس أسفل العين ، حيث تعد من الامور المزعجة ، ما يدفعهم للبحث عن طرق تساعدهم في علاجها ، اليك ابرز الطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من الأكياس الموجودة تحت العين:
1- وضع أكياس الشاي
2- استخدام الكمادات الباردة
3- تناول كميات كافية من الماء
4- تناول مضادات الهيستامين
5- استخدام منتجات التفتيح
6- وضع الكريم الواقي من الشمس يوميًا
7- إزالة المكياج قبل النوم
8- رفع الرأس أثناء النوم
9- تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين
10- تقليل تناول الأطعمة المالحة
المصدر : الكونسلتو