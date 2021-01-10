10 طرق طبيعية للتخلص من أكياس العين

الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة تكون أكياس أسفل العين ، حيث تعد من الامور المزعجة ، ما يدفعهم للبحث عن طرق تساعدهم في علاجها ، اليك ابرز الطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من الأكياس الموجودة تحت العين:

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1- وضع أكياس الشاي





2- استخدام الكمادات الباردة





3- تناول كميات كافية من الماء

4- تناول مضادات الهيستامين





5- استخدام منتجات التفتيح





6- وضع الكريم الواقي من الشمس يوميًا





7- إزالة المكياج قبل النوم



8- رفع الرأس أثناء النوم





9- تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين





10- تقليل تناول الأطعمة المالحة





المصدر : الكونسلتو







