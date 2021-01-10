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الأحد، 10-01-2021 02:17 م

10 طرق طبيعية للتخلص من أكياس العين

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الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة تكون أكياس أسفل العين ، حيث تعد من الامور المزعجة ، ما يدفعهم للبحث عن طرق تساعدهم في علاجها ، اليك ابرز الطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من الأكياس الموجودة تحت العين:

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1- وضع أكياس الشاي

2- استخدام الكمادات الباردة

3- تناول كميات كافية من الماء 

 

4- تناول مضادات الهيستامين

5- استخدام منتجات التفتيح

6- وضع الكريم الواقي من الشمس يوميًا

7- إزالة المكياج قبل النوم

8- رفع الرأس أثناء النوم

9- تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين

10- تقليل تناول الأطعمة المالحة

 

المصدر : الكونسلتو 


 




 

 


 

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