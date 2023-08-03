3 أضرار للإفراط في تناول المانجو على الجلد

الوكيل الإخباري- المانجو فاكهة مفضلة لدى كثيرون، وذلك نظرا لمذاقها اللذيذ واحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية، وعلى الرغم من ذلك، فإن استهلاك الكثير منها يضر بصحتك، وبالتالي من المهم تناولها بكميات محدودة.

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الإفراط في تناول المانجو يؤثر سلبا على صحتك ويسبب الحساسية وزيادة الوزن ومستويات السكر في الدم، لذا من الضروري تناولها بإعتدال، وعلى الرغم من أنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بعدم تناولها.



وذلك لأنها تحتوي على الكربوهدرات التي تساهم في زيادة نسبة السكر في الدم، كما أن الألياف العالية الموجودة في المانجو تؤدي إلى الإسهال،

وبخلاف ذلك، فإن استهلاك الكثير منها لا يعتبر أيضا صحيا لبشرتك، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".



تأثير المانجو على الجلد:



حب الشباب:

يؤدي الإفراط في تناولها إلى ظهور حب الشباب، وبالتالي يجب التحقق من عدد ثمرات المانجو التي تتناولها يوميا.



الطفح الجلدي:

يعاني الكثير من الأشخاص من الحساسية تجاه المانجو، لذا بعد تناولها يصابون بالطفح الجلدي والبثور التي قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان.



البثور:

يتسبب الإفراط في تناولها إلى ظهور البثور المليئة بالصديد على الوجه، وبمرور الوقت قد تكون ناتجة عن حمض الفيتيك الموجود في المانجو.



