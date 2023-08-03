احترس.. في هذه الحالة الباذنجان قد يهدد حياتك

الوكيل الإخباري- الباذنجان من الخضروات الشهيرة التي يعشقها كثيرون، وعلى الرغم من أنه مفيد للقلب ويعزز الدورة الدموية بسبب مكوناته الأساسية مثل المركبات النشطة بيولوجيا والبوتاسيوم والألياف وفيتامين ب6.

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إلا أنه يمكن أن تكون حساسية الباذنجان شديدة الخطورة وتتسبب في توقف العديد من وظائف الجسم، على الرغم من أن الأعراض مشابهة لأعراض الحساسية الغذائية الأخرى.



ويقول الأطباء أن معظم الحساسية تجاه الطعام تتطور أثناء الطفولة، ولكنها قد تظهر أيضا في وقت لاحق من الحياة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".



أنواع الحساسية المختلفة التي يسببها الباذنجان:



طفح جلدي عبر الجلد.

حكة وتورم في الحلق.

احمرار العين.

الغثيان.



بحسب الأكاديمية للحساسية والربو وعلم المناعة، فإن الحساسية البربرية تسبب أيضا الحساسية المفرطة، وهو رد فعل تحسسي يهدد الحياة ويسبب:



القشعريرة:

في الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة ومعرضين للطفح يحدث لهم تفاعلات شديدة الحساسية بواسطة الباذنجان تتسبب في الصفير وحكة العين واضطرابات الجهاز الهضمي وبحة الحلق.



ضيق التنفس:

في كثير من الحالات الشديدة، تؤدي حساسية الباذنجان إلى الحساسية المفرطة، ما يؤدي إلى ضيق التنفس، ونظرا لكونها حالة تهدد الحياة يجب استشارة الطبيب فورا، وإلى جانب هذا قد تعاني أيضا من أزيز ودوخة وضعف في النبض.



انتفاخ الشفتين واللسان:

تسبب حساسية الباذنجان أيضا التهابا وتورما في اللسان والشفتين والحلق واحساس حارق في الفم إلى جانب القرح والدمامل.



ضغط دم منخفض:

يوجد في الباذنجان مادة كيميائية نباتية يمكنها الارتباط بالحديد وإزالته من الخلايا، لذلك، يتسبب في انخفاض لاحق ضغط الدم ويكون مؤلما للغاية، ويسبب أيضا حصوات في الكلى.



من هم الأشخاص المعرضون لحساسية الباذنجان؟

يقول الأطباء أن الأشخاص الذين لديهم أيضا حساسية من أنواع الباذنجان الأخرى مثل الطماطم أو البطاطس أو الفلفل الذي يحتوي على الساليسيلات الكيميائية سيظهرون أيضا تفاعلا .



وعادة ما تتطور الحساسية في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكن يمكن أيضا أن تظهر فجأة في سن أصغر.



ماذا تفعل إذا أصبت بحساسية الباذنجان؟

ينصح الأطباء بمعالجة رد الفعل التحسسي البسيط بمضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية، ومع ذلك، إذا كانت الأعراض مقلقة وخطيرة فيجب استشارة الطبيب.



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