الزوائد الجلدية.. أنواعها وأسباب ظهورها وعلاجها

الوكيل الإخباري- تتراكم خلايا الجلد والأنسجة الكامنة وتسبب الزوائد الجلدية والأورام الحميدة، ويتراوح لونها من البني الداكن أو الأسود إلى لون الجلد إلى الأحمر، وقد تكون موجودة عند الولادة أو تتطور لاحقًا.

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نستعرض في السطور التالية أسباب ظهور الزوائد الجلدية وأنواعها وكيفية علاجها، وفقا لما نشره موقع "Web MD".



أنواع الزوائد الجلدية



الشامات

عادة، تظهر الشامات قبل سن العشرين، معظم الشامات غير ضارة ونادرًا ما تتطور إلى آفات سرطانية، وعندما يحدث ذلك، فمن المرجح أن تكون مختلفة عن الشامات الأخرى على الجسم.



الأكروكوردون

عادة ما تظهر في الأماكن التي يوجد بها احتكاك بالجلد، مثل تحت الذراعين أو الثديين، والفخذ، والرقبة، كما أنها شائعة في الصدر والظهر، وهي غير مؤلمة ما لم تهيجها الملابس أو المجوهرات.



تضخم دهني

ينتج عن تضخم الغدد الدهنية المحيطة بجريب الجلد ويحدث تضخم الدهون في كثير من الأحيان عند الرجال، وتشبه هذه الآفات الحميدة أحيانًا سرطانات الخلايا القاعدية.



ورم وعائي الكرز

تظهر بقع حمراء ساطعة صغيرة عادةً على البطن أو على الذراعين أو الساقين بالقرب من البطن، وتكون الأورام الوعائية الكرزية حميدة وليس لها أعراض، نظرًا لأن نمو الأوعية الدموية يميل إلى الزيادة في العدد مع تقدم العمر، فقد تنزف هذه البقع بسهولة أكبر من الجلد المحيط بها.



أسباب ظهور الزوائد الجلدية



لا يعرف الأطباء أسباب معظم حالات النمو الجلدي غير السرطانية، ومع ذلك، من المعروف أن بعض حالات النمو ناتجة عن التالي:

• الفيروسات.

• الورم الأصفر الناجم عن الدهون الزائدة في الدم.



• أسباب وراثية.

• العوامل البيئية، على سبيل المثال، الشامات أو الدخينات التي تحفزها أشعة الشمس.

علاج الزوائد الجلدية

- في بعض الحالات لا يتم علاج النمو الجلدي وتختفي من تلقاء نفسها.

- يمكن إزالة الزوائد الجلدية غير السرطانية المزعجة والتي لا تزول من تلقاء نفسها، وتتم إزالة بعض الزوائد بإبرة كهربائية أو مشرط، أو تتم إزالة النموات الأخرى باستخدام الليزر أو عن طريق تجميدها بالنيتروجين السائل.



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