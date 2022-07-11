3 أطعمة تساعدك على تقوية الذاكرة

الوكيل الإخباري-هناك العديد من الاطعمة تساعدك على تحسين صحة الدماغ، وتقوية الذاكرة بينها الزعتر ، لأنه يعمل على تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ.

اضافة اعلان



يمكن تناوله برشة على المأكولات او بشكل زعتر اخضر في السلطات.

الجوز ايضا يساعد في تحسين صحة الدماغ فهو غني بمضادات الاكسدة والاوميغا 3 المفيدة للصحة بشكل عام.



الافوكادو يحتوي على الكثير من الفوائد، من بينها فيتامين أ وفيتامين سي، وهما فيتامينان يساعدان على نقل الاوكسجين إلى الدماغ، شرب البابونج او اليانسون قبل النوم يساعد على الاسترخاء مما يساعد على النوم وعدم النسيان والتركيز.





الفن