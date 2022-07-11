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الإثنين، 11-07-2022 01:38 م

3 أطعمة تساعدك على تقوية الذاكرة

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الوكيل الإخباري-هناك العديد من الاطعمة تساعدك على تحسين صحة الدماغ، وتقوية الذاكرة بينها الزعتر ، لأنه يعمل على تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ.

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يمكن تناوله برشة على المأكولات او بشكل زعتر اخضر في السلطات.

 

الجوز ايضا يساعد في تحسين صحة الدماغ فهو غني بمضادات الاكسدة والاوميغا 3 المفيدة للصحة بشكل عام.


الافوكادو يحتوي على الكثير من الفوائد، من بينها فيتامين أ وفيتامين سي، وهما فيتامينان يساعدان على نقل الاوكسجين إلى الدماغ، شرب البابونج او اليانسون قبل النوم يساعد على الاسترخاء مما يساعد على النوم وعدم النسيان والتركيز.

الفن

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