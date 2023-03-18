3 أطعمة ممنوعة على طفلك في هذا العمر !

الوكيل الإخباري- حذرت الدكتورة ريانون لامبرت، خبيرة التغذية، الأمهات، من تقديم بعض الأطعمة لأطفالهن الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و3 سنوات .

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وحددت لامبرت الأطعمة الممنوعة للطفل من سن 1 - 3 أعوام في المأكولات التالية:



1- العسل

يحظر على الأم إدراج عسل النحل في النظام الغذائي للطفل الأقل من عام، لاحتوائه على بكتيريا، يصعب على الجسم في هذا العمر التعامل معها.



ويحتوي عسل النحل أيضًا على سكريات، قد تهدد الطفل الذي لم يتم عامه الأول بعد بخطر الإصابة بتسوس الأسنان.



2- الفواكه المجففة

رغم القيمة الغذائية العالية للفواكه المجففة، مثل الزبيب والمشمش، يستحسن أن تبعدها الأم عن متناول طفلها الأقل من 5 سنوات، لحمايته من الإصابة بتسوس الأسنان، لأنها تحتوي على تركيزات عالية من السكر.



3- الجبن غير المبستر

إذا تناول الطفل الجبن غير المبستر، يصبح أكثر عرضة للإصابة ببكتيريا، تعرف باسم "الليستيريا".



وأضافت خبيرة التغذية أن الخضراوات والفواكه من الأطعمة الهامة في مرحلة الطفولة، مناشدةً الأمهات بتقديمها لضغارهن مع زبدة الجوز أو كعك الشوفان.



وأكدت أن الأطعمة المدعمة، مثل الخبز والحبوب، قد تكون خيارًا غذائيًا صحيًا للأطفال، لاحتوائها على عناصر غذائية، تساعد على النمو والتطور، مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د.

الكونسلتو الطبي