الوكيل الإخباري - الاستيقاظ باكراً والقيام بالتمارين الرياضية الصباحية يقدم العديد من الفوائد للجسم أهمها أنها تبقيك مفعمة بالنشاط طوال اليوم خصوصاً أن الكثير من الفتيات يشعرن بالخمول والكسل عند الإستيقاظ في الصباح الباكر وهذا ما يجعل القيام بالأنشطة والعمل اليومي صعب نوعاً ما.





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3 تمارين رياضية صباحية تبقيك مفعمة بالنشاط





التمرين الاول

إرتكزي على يديك وأصابع قدميك وارفعي مؤخرتك الى الاعلى واخفضي رأسك بين يديك واتخذي حرف الـV جسمك. شدّي رأسك الى الداخل ثم الى الخارج قليلاً مع تمديد عضلات القدمين.

التمرين الثاني

إجلسي على الأرض واثني الركبتين الى الخلف. خذي نفساً عميقاً وانحني ببطء مع الزفير صوب الأرض حتى تلمس جبهتك الأرض. ومدّي ذراعيك إلى الأمام أو إشبكيهما تحت رأسك. حافظي على هذه الوضعية لدقيقتين.



التمرين الثالث

إستلقي على الأرض ومدّي جسمك كلياً على الأرض مع يديك قرب جسمك. ضمي قدميك معاً وارفعيهما عالياً وقربيّهما صوب معدتك ثم إخفضيهما صوب الأرض وأعيدي الحركة من جديد.

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