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السبت، 01-07-2023 11:11 ص

3 حالات تشير أن ضغط الدم لديك في خطر

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الوكيل الإخباري- عادًة ما يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم بشكل سلبي، وقد يدخل في مرحلة الخطر، وفي هذا الوقت، تحدث العديد من المشكلات الصحية.

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وفي الغالب، تحدث التأثيرات السلبية لارتفاع ضغط الدم خلال عامين أو أكثر من عدم علاج تلك الحالة، حسبما نشر موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC).


متى يدخل ارتفاع الضغط مرحلة الخطر؟

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث مضاعفات صحية بطرق عدة، أي أنه قد يضر بسلامة أعضاء مهمة بالجسم، مثل القلب والدماغ والكلى والعينين.

وفي معظم الحالات، يمكن التحكم في ضغط الدم لتقليل مخاطر التعرض لمشكلات صحية أكثر خطورة.


1- حدوث أعراض مزعجة بالقلب


يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين وجعلها أقل مرونة، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وتشمل الأعراض ما يلي:
- آلام في الصدر.
-صعوبة التنفس.
- عدم التوازن.
-التعب الشديد.
-مشكلات بالمعدة.


2- مشكلات في الدماغ


قد يتسبب ارتفاع ضغط الدم في انفجار أو انسداد الشرايين التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين، ومن ثم تحدث السكتة الدماغية حيث تموت خلايا الدماغ أثناء السكتة الدماغية لأنها لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين.


يمكن أن تسبب السكتة الدماغية إعاقات خطيرة في الكلام والحركة والأنشطة الأساسية الأخرى، ويمكن أن تسبب الوفاة أيضًا.


ترتبط الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وخاصة في منتصف العمر ، بضعف الوظيفة الإدراكية والخرف في وقت لاحق من الحياة.


3- حدوث مشكلات بالكلى


يعاني غالبية المصابين بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو كليهما من مخاطر أعلى للإصابة بأمراض الكلى المزمنة مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالات.

 

الكونسلتو الطبي

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