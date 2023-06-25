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الأحد، 25-06-2023 04:39 م

متى يكون ضغط الدم مؤشر خطر على صحة الكلى ؟

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الوكيل الإخباري- يصنف ارتفاع ضغط الدم على أنه مرض قلبي وعائي، ونظرًا لأن الشرايين ضرورية لصحة جميع أعضائنا، فإن ارتفاع ضغط الدم في الواقع مرض يؤثر على كل أعضاء الجسم، والتي من بينها الكلى.

نوضح في السطور التالية مدى تأثير ارتفاع ضغط الدم على الكلى، وذلك حسبما جاء في موقع "WebMD".

ضغط الدم وصحة الكلى
يعد ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيس لأمراض الكلى، بل إن هناك نوعًا من ضغط الدم المرتفع يحدث في الأساس بسبب أمراض الكلى، وهو ارتفاع ضغط الدم الكلوي.

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ينتج ارتفاع ضغط الدم الكلوي عن ضيق في الشرايين التي تنقل الدم إلى الكلى، لذلك قد تضيق أحد شرايين الكلى أو كليهما، وتسمى هذه الحالة تضيق الشريان الكلوي، عندما تتلقى الكلى انخفاض تدفق الدم، فإنها تتصرف كما لو أن التدفق المنخفض ناتج عن الجفاف، لذلك تستجيب بإفراز هرمونات تحفز الجسم على الاحتفاظ بالصوديوم والماء، وتمتلئ الأوعية الدموية بسوائل إضافية، ويرتفع ضغط الدم.


يحدث التضيق في أحد الشرايين الكلوية أو كليهما غالبًا بسبب تصلب الشرايين، حيث هذه هي نفس العملية التي تؤدي إلى العديد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث إنها السبب الأقل شيوعًا للتضيق هو خلل التنسج العضلي الليفي. هذه حالة يتطور فيها هيكل الشرايين الكلوية بشكل غير طبيعي لأسباب غير واضحة.


يمكن السيطرة عليه عادة عن طريق نفس أدوية ضغط الدم. يمكن مساعدة بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الكلوي عن طريق الرأب الوعائي أو الدعامات أو الجراحة على الأوعية الدموية للكلى.


ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم الكلوي؟
عادة لا يسبب ارتفاع ضغط الدم الكلوي أي أعراض، حيث إنه لا يمكن الشعور بتضيق الشرايين. ملكن في حالة ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير ،قد تظهر بعض الأعراض مثل ما يلي:


- صداع


- رؤية ضبابية أو مزدوجة.


- بول دموي.


- الرعاف.


- ألم صدر


علاجات ارتفاع ضغط الدم الكلوي


بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بسبب ضيق الشريان الكلوي، يمكن للأدوية أن تتحكم بشكل فعال في ضغط الدم، وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى أكثر من دواء واحد لضغط الدم.


في بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الكلوي بسبب تضيق الشريان الكلوي، قد يتم إجراء بعض التدخلات الجراحية والتي تشمل ما يلي:


1-القسطرة


يقوم الطبيب بإدخال قسطرة عبر شريان كبير في الفخذ ويدفعها إلى الشريان الكلوي، حيث ثم يتم نفخ البالون لبضع لحظات، مما يسمح بتوسعة الشريان وتحسين تدفق الدم.


2-الدعامات
يمكن تركيب الدعامات من خلال عملية الرأب الوعائي، حيث يمكن توسيع دعامة شبكية سلكية داخل الشريان الكلوي.

 

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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