نصائح في عيد الأضحى.. هكذا تتناول اللحوم

الوكيل الاخباري - مع اقتراب عيد الأضحى يعتاد العديد من الأشخاص على تناول اللحوم بكميات كبيرة مما ينتج عنها بعض المضاعفات الصحية خاصًة لأصحاب الأمراض المزمنة.





يستعرض في التقرير التالي أبرز النصائح لمرضى ضغط الدم في عيد الأضحى، وفقًا لما ذكره موقع "Everydayhealth".





أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن الإفراط في تناول اللحوم يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير على الرغم من اختلاف طريقة الطهي، وبالتالي يجب الحذر جيدًا من الإفراط في تناولها خلال أيام العيد للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.





هل شواء اللحوم يعطي نفس المخاطر؟

يعتقد الكثير من الأشخاص أن شواء اللحوم على الفحم يحمي من فرص التعرض لأي مخاطر صحية، ولكن أثبتت الدراسات أن هذه الطريقة من الطهي تزيد من ارتفاع ضغط الدم نتيجة المواد الكيميائية التي تتكون عند تعرض اللحوم لدرجات حرارة مرتفعة.





مخاطر الإفراط في تناول اللحوم لمرضى الضغط

قد يزيد الإفراط في تناول اللحوم من بعض المخاطر الصحية خاصًة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ضغط الدم من بينها:





- ارتفاع ضغط الدم.





- السمنة.





- الصداع.





- عدم القدرة على التركيز.





- النوم عدد ساعات طويلة.





نصائح لمرضى الضغط في عيد الأضحى

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها في أيام عيد الأضحى للحد من ارتفاع مستويات ضغط الدم بشكل كبير من بينها:





- الحد من التدخين المفرط.





- تقليل كمية الأملاح التي يتم الحصول عليها.





- مراقبة ضغط الدم باستمرار.





- تجنب الإفراط في تناول اللحوم خاصًة الغنية بكمية كبيرة من الدهون.





- ممارسة الرياضة بشكل خفيف للسيطرة على الكسل وتعزيز الدورة الدموية بالجسم.





- المتابعة مع الطبيب المختص خاصًة في حالة تناول بعض الأدوية باستمرار أو الحمل.

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