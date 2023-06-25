الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

روسيا: إسقاط الدعوى الجنائية ضد مالك مجموعة فاغنر العسكرية

13 شركة أردنية تشارك اليوم بمعرض "فانسي فود" في نيويورك

عقل يرجح تثبيت البنزين وخفض الديزل الشهر القادم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الاحد 25-6-2023

إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على المركبات في رام الله

وفاة الطالب صدام النعيمات والتربية تنعاه

انفجارات في الجزء الأوكراني من مدينة زابوروجيه

أجواء حارة نسبياً اليوم في المرتفعات الجبلية والسهول

خلل شامل مؤقت في عمل ماسنجر تيلغرام

الأحد، 25-06-2023 07:56 ص

نصائح في عيد الأضحى.. هكذا تتناول اللحوم

888


الوكيل الاخباري - مع اقتراب عيد الأضحى يعتاد العديد من الأشخاص على تناول اللحوم بكميات كبيرة مما ينتج عنها بعض المضاعفات الصحية خاصًة لأصحاب الأمراض المزمنة.


يستعرض في التقرير التالي أبرز النصائح لمرضى ضغط الدم في عيد الأضحى، وفقًا لما ذكره موقع "Everydayhealth".


أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن الإفراط في تناول اللحوم يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير على الرغم من اختلاف طريقة الطهي، وبالتالي يجب الحذر جيدًا من الإفراط في تناولها خلال أيام العيد للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.


هل شواء اللحوم يعطي نفس المخاطر؟
يعتقد الكثير من الأشخاص أن شواء اللحوم على الفحم يحمي من فرص التعرض لأي مخاطر صحية، ولكن أثبتت الدراسات أن هذه الطريقة من الطهي تزيد من ارتفاع ضغط الدم نتيجة المواد الكيميائية التي تتكون عند تعرض اللحوم لدرجات حرارة مرتفعة.


مخاطر الإفراط في تناول اللحوم لمرضى الضغط
قد يزيد الإفراط في تناول اللحوم من بعض المخاطر الصحية خاصًة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ضغط الدم من بينها:


- ارتفاع ضغط الدم.


- السمنة.


- الصداع.


- عدم القدرة على التركيز.


- النوم عدد ساعات طويلة.


نصائح لمرضى الضغط في عيد الأضحى
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها في أيام عيد الأضحى للحد من ارتفاع مستويات ضغط الدم بشكل كبير من بينها:


- الحد من التدخين المفرط.


- تقليل كمية الأملاح التي يتم الحصول عليها.


- مراقبة ضغط الدم باستمرار.


- تجنب الإفراط في تناول اللحوم خاصًة الغنية بكمية كبيرة من الدهون.


- ممارسة الرياضة بشكل خفيف للسيطرة على الكسل وتعزيز الدورة الدموية بالجسم.


- المتابعة مع الطبيب المختص خاصًة في حالة تناول بعض الأدوية باستمرار أو الحمل.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00000

"علامات حمراء" احذرها في صحتك

ك

لماذا يزيد الطقس الحار من تكوّن حصوات الكلى؟

balila

طبق واحد من "البليلة" يقي من هذا المرض !

2023_6_8_12_46_28_579

قبل عيد الأضحى.. لماذا يجب وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها؟

a199fe5f07b84d59e4fe6031

لمرضى السكري .. نصائح اتبعها قبل تناول البوظة

8-طرق-لعلاج-دوار-الحركة-أثناء-السفر-1628151921671_large

كيف يمكن مواجهة داء الحركة؟

أخبار متعلقة
2023_6_8_12_46_28_579

قبل عيد الأضحى.. لماذا يجب وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها؟

201808051217561756

عادة شائعة خاطئة عند تناول الاضحية .. احذرها قد تسبب التسمم الغذائي !

2019_11_15_18_58_31_866

قبل العيد .. 5 طرق سريعة وصحية لشد البطن

High-blood-pressure-Fruits-to-reduce-hypertension-risk-1450813

فاكهة تقلل مخاطر ارتفاع الضغط على القلب

35566565

طبيب قلب يكشف الخطأين الرئيسيين لمرضى ارتفاع مستوى ضغط الدم

Screenshot-2022-12-11-at-15-49-21-eremnews_2022-12_933afa80-6818-4d3b-85d3-52a3ed107c97_009.jpg-صورة-AVIF،-1140×641-بكسل-660x330

طبيب يوضح كيفية تجنب النوبة القلبية