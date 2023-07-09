3 خطوات يجب اتباعها قبل ممارسة الرياضة في الصيف

الوكيل الإخباري- أوصى البروفيسور إنجو فروبوزه باتباع بعض التدابير المهمة عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال فصل الصيف لتجنب التعرض لمشاكل بالدورة الدموية بفعل ارتفاع درجات الحرارة.



ملابس وظيفية

وأوضح الأستاذ بالجامعة الرياضية الألمانية في كولن أنه ينبغي ممارسة الرياضة في أوقات بعيدة عن ذروة سطوع الشمس كالصباح الباكر مثلاً، مؤكداً على أهمية ارتداء ملابس وظيفية، والتي تتمتع بتهوية جيدة وتعمل على تصريف العرق سريعاً.

اضافة اعلان



ومن المهم أيضاً ممارسة الرياضة باعتدال وزيادة شدة التدريب تدريجياً، كي لا يتعرض الجسم للإجهاد بشكل إضافي.



ويراعى أيضاً شرب السوائل على نحو كاف، وذلك لتعويض السوائل والأملاح المفقودة بفعل ممارسة الرياضة، علما بأن المياه المعدنية تعد مثالية لهذا الغرض.



كريم واق من الشمس

ومن اللازم أيضاً تطبيق كريم واق من الشمس بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، لا سيما على أجزاء الشمس المعرضة للشمس، مع تكرار تطبيق الكريم من وقت إلى آخر للحفاظ على الحماية، التي يوفرها.



وينبغي أيضاً حماية الرأس بواسطة قبعة، وكذلك حماية العين بواسطة نظارة رياضية.



استمع لجسدك!

وأكد البروفيسور الألماني على ضرورة الاستماع إلى الجسد والتوقف عن ممارسة الرياضة في حال ملاحظة أية أعراض تنذر بمشاكل في الدورة الدموية مثل الصداع والدوار والغثيان وحمى وضيق في التنفس ومشاكل في الاتزان والتوجه.



ومن الرياضات المناسبة لفصل الصيف السباحة والمشي باستخدام العصي والركض الخفيف وركوب الدراجة الهوائية.



ويتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل بالدورة الدموية أو مشاكل بالجهاز التنفسي، استشارة الطبيب أولاً قبل ممارسة الرياضة في الصيف.



24