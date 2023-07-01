3 أنواع من التهابات الجلد تهددك في فصل الصيف

الوكيل الإخباري- في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد فرص التعرض للإصابة بالتهابات الجلد المختلفة، كما أن تلك الأجواء الحارة، تعزز من تفاقم الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من التهابات مزمنة بالجلد.



نستعرض في التقرير التالي أبرز أنواع التهاب الجلد في فصل الصيف، وفقًا لـ "Cleveland clinic".



التهاب الجلد التأتبي

اضافة اعلان



التهاب الجلد التأتبي هو حالة مزمنة تسبب حكة في الجلد وتصبح جافة ومتقشرة، تميل إلى الظهور والاختفاء وقد تكون في مرحلة الطفولة فقط أو قد تؤثر على الشخص طوال حياته، وعادًة ما تزيد فرص حدوث نوبات التهاب الجلد التأتبي خلال فصل الصيف وأثناء ارتفاع الحرارة.



من الشائع أن يتطور التهاب الجلد التأتبي في المناطق التي ينثني فيها الجلد، مثل خلف ركبتيك أو داخل مرفقك. ولكن يمكن أن يحدث في أي مكان، بما في ذلك:



-اليدين والأصابع.



-القدمين وأصابع القدمين.



-الأرجل.



-الجفون.



ما هي أعراض التهاب الجلد التأتبي؟

يمكن أن تختلف الأعراض بشكل كبير من شخص لآخر، ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، تشمل أعراض التهاب الجلد التأتبي الشائعة ما يلي:



-جفاف البشرة.



-الحكة التي يمكن أن تكون شديدة جدًا.



-تورم والتهاب.



-طفح جلدي أحمر أو بني أو بنفسجي أو رمادي.



-نتوءات صغيرة مملوءة بالسوائل أو قشور.



إكزيما خلل التعرق

إكزيما خلل التعرق هي حالة جلدية مزمنة تسبب ظهور بثور صغيرة وجفاف وحكة في الجلد، تظهر عادًة على الأصابع واليدين والقدمين، تشمل الأسماء الأخرى للإكزيما عسر التعرق والإكزيما الراحية الأخمصية الحادة.



لا يوجد سبب واضح للإصابة بإكزيما خلل التعرض، ولكن قد تعد العوامل الوراثية والاضطرابات المناعية أحد العوامل المسببة للإصابة، قد تصيب البعض طوال العام، ولكن يعد الصيف أحد الفصول المزعجة التي تزداد فيها حدة الأعراض.



تسبب الإكزيما أعراض تأتي وتذهب، قد تستمر هذه الأعراض لعدة أسابيع في كل مرة، وتشمل ما يلي:



-ظهور بثور صغيرة صلبة على جانبي راحة اليد، والأصابع، والبطن.



-بثور مؤلمة.



-حكة في الجلد المتقشر على أو حول البثور.



-زيادة العرق حول البثور.



-الجلد الجاف المتشقق الذي يظهر على شكل بثور تتلاشى.



التهاب الجلد الدهني

التهاب الجلد الدهني هو حالة جلدية مزمنة تتسبب في ظهور بقع مستديرة بارزة على الجلد، غالبًا ما تكون على شكل عملة معدنية مثيرة للحكة وأحيانًا تفرز سائلًا صافًا وقد تصبح قشرية.



عادًة ما تستجيب الحالة بشكل جيد للعلاج، ولكن يمكن أن تتكرر النوبات حتى بعد العلاج الناجح، يمكن أن تمنع العديد من استراتيجيات العناية بالبشرة النوبات الجلدية وتخفيفها.



العلماء غير متأكدين من سبب التعرض لالتهاب الجلد الدهني، ولكن تم التوصل لعدد من العوامل التي تعزز الإصابة به، مثل:



- كثرة الاستحمام باستخدام أنواع من الصابون تسبب تهيج البشرة وتحتوي على عطور.



- الحساسية.



- العدوى البكتيرية.



- كثرة العرق مع عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

الكونسلتو الطبي