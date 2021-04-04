3 علامات تدل على إدمانك مشاهدة المسلسلات

الوكيل الاخباري - من المفيد متابعة بعض المسلسلات بين الحين والآخر. فهذا يساعد على نسيان أعباء يوم عمل طويل وعلى الاسترخاء في الكثير من الأحيان. لكن في المقابل قد يدمن بعض الأشخاص على ذلك. فإذا أردت أن تعرف إن كنت من هؤلاء، ما عليك إلا أن تراقب هذه الإشارات الثلاث:



- تفضل البقاء دائماً في المنزل مساءً:

اضافة اعلان

ولهذا قد ترفض دعوات الأصدقاء للخروج معهم ، كما أنك تحرص على مشاهدة المسلسل إذا ذهبت لزيارة أحد ما.



- الشتاء هو فصلك المفضل:

والسبب أن البرد والمطر يمكن أن يمنعاك من الخروج من المنزل. وهذا ما يشكّل فرصة مناسبة لكي تتابع مسلسلك المفضل.



- تحزن وتشعر بالفراغ بعد الحلقة الأخيرة:

وفي هذه الحالة تبدأ بالبحث عن مسلسل جديد لمتابعته. كما أنك تتأثر بالنهاية، سواء كانت سعيدة أو حزينة بشكل ملحوظ.



إذاً، من المفيد متابعة عمل تلفزيوني ما، لكن من الخطأ التحوّل إلى أسرى لأحداثه وشخصياته.

لها