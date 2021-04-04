الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

نقيب المطاعم يكشف لـ الوكيل تفاصيل عمل التكاسي والسرافيس ليلاً

تركيا تصدر بيانا بشأن آخر المستجدات في الأردن

الضمان : صرف رواتب للمصابين بكورونا ضمن حالات محددة

هيئة النقل لـ الوكيل :آلية الحصول على تصاريح التكاسي والسرافيس خلال الحظر الليلي

قبرص تؤكد دعمها لأمن واستقرار الاردن

كريشان : الأردن لم يشهد يوماً تصفية لمعارضة

العودات : نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن

فاتورة مياه فلكية لمنزل في عمان _ صورة

الفايز : الملك خط أحمر

عاجل

مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 03:05 م

3 علامات تدل على إدمانك مشاهدة المسلسلات

5202019133643925315377


الوكيل الاخباري - من المفيد متابعة بعض المسلسلات بين الحين والآخر. فهذا يساعد على نسيان أعباء يوم عمل طويل وعلى الاسترخاء في الكثير من الأحيان. لكن في المقابل قد يدمن بعض الأشخاص على ذلك. فإذا أردت أن تعرف إن كنت من هؤلاء، ما عليك إلا أن تراقب هذه الإشارات الثلاث:

- تفضل البقاء دائماً في المنزل مساءً:

اضافة اعلان
ولهذا قد ترفض دعوات الأصدقاء للخروج معهم ، كما أنك تحرص على مشاهدة المسلسل إذا ذهبت لزيارة أحد ما.

- الشتاء هو فصلك المفضل:

والسبب أن البرد والمطر يمكن أن يمنعاك من الخروج من المنزل. وهذا ما يشكّل فرصة مناسبة لكي تتابع مسلسلك المفضل.

- تحزن وتشعر بالفراغ بعد الحلقة الأخيرة:

وفي هذه الحالة تبدأ بالبحث عن مسلسل جديد لمتابعته. كما أنك تتأثر بالنهاية، سواء كانت سعيدة أو حزينة بشكل ملحوظ.

إذاً، من المفيد متابعة عمل تلفزيوني ما، لكن من الخطأ التحوّل إلى أسرى لأحداثه وشخصياته.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10384126-626908488

أطعمة ومشروبات تجنب تناولها على السحور وأخرى لابد منها لإطفاء العطش!

2018_6_19_18_28_3_150

مشروبات شائعة تضعف الذاكرة والقدرة على التعلم عند الأطفال

القهوة

دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بالجسم

Dollarphotoclub_42453538-1024x752

عدم تناول الطعام في المساء.. خطوة جيدة أم سيئة؟

8843911-1034046148

تناول الأطعمة المصنعة قد يسبب هذا المرض!

الفول-السوداني

تحذير من تناول كمية كبيرة من الفستق!

أخبار متعلقة
tmareen (2)

طرق بسيطة للشعور بالاسترخاء الفوري

كلام_عن_العيون

دراسة تكشف طرقا للتعرف على أمراض خطيرة من خلال العين

5617cf7f-5cf6-446c-9763-4ff6ddd1f9ec

3 إشارات تكشف أن القلق بات يحتاج إلى علاج

BANNER

سرطان المعدة :العلاج المناعي يعزز البقاء على قيد الحياة!

5eef16cd2efa4

لخسارة الوزن.. تناول طعامك بهذه الطريقة من الآن فصاعداً

elderlyman2102016_917646

العوامل السبعة التي تؤثر على صحة الدماغ