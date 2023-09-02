4 حركات تهدد مرضى هشاشة العظام

الوكيل الاخباري- تعد هشاشة العظام حالة يفقد فيها الجسم الكثير من الأنسجة العظمية أو ينتج القليل جدًا من الأنسجة العظمية، ما يترك العظام هشة وضعيفة وأكثر عرضة للكسر، يسبب أداء بعض الحركات من خلال ممارسة الأنشطة أو التمارين اليومية في الإصابة بعدد من المشكلات.



تمارين تهدد مرضى هشاشة العظام

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1-الانحناء



يمكن أن يؤدي الانحناء إلى الأمام إلى زيادة احتمال تعرض المصابين بهشاشة العظام لانكسار عظام العمود الفقري، ومن التمارين التي ينبغي تجنبها أيضًا لمس أصابع القدمين أو تمارين البطن.



2-الالتفاف



يساعد الالتفاف على التواء الخصر ما يتسبب في سهولة تعرض المصابين بالهشاشة إلى فرص انكسار عظام العمود الفقري، يمكن أن يحدث الالتفاف بقوة مع ممارسة الأنشطة اليومية أو عند ممارسة تمارين رياضية مثل: الجولف والتنس والبولينج وبعض أوضاع اليوجا.



3-الجري



يعد الجري أحد التمارين عالية الشدة، التي قد تزيد من خطر انكسار العظام الهشة، فتجنب الحركات المفاجئة والسريعة عمومًا واختر التمارين ذات الحركات البطيئة التي تُمكن السيطرة عليها وإذا كان مستوى لياقتك البدنية وقوتك الجسمانية جيدًا في العموم رغم الإصابة بهشاشة العظام، فقد يكون بمقدورك أداء تمارين أقوى بعض الشيء مقارنة بالأشخاص ضعاف البنية.



4-القفز



فكر في القفز على الحبل أو القفز على الرافعات أو أي تمارين أخرى تتضمن التحميل أو التأثير المفاجئ والمتفجّر عندما تضرب القدمين الأرض، تجنب أيضًا الحركات المتشنجة والسريعة؛ بدلًا من ذلك، اختيار تمارين ذات حركات بطيئة ومنضبطة.

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