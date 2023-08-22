الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

الدولار يستقر قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد السندات

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

باص عمّان يعلن عن إلغاء مسار 49 اعتبارا من اليوم

بدء تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات - رابط

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

كليات الأونروا تفتح باب التسجيل - تفاصيل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الثلاثاء، 22-08-2023 08:42 ص

هذا المرض قد يصيب مليار شخص بحلول 2050

9999


الوكيل الاخباري - توقع العلماء في دراسة جديدة أن يعاني ما يصل إلى مليار شخص في جميع أنحاء العالم من هشاشة العظام بحلول عام 2050.


في عام 1990، كان هناك 256 مليون شخص يعانون من هشاشة العظام، وبحلول عام 2020 ارتفع هذا العدد إلى 595 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 132 بالمئة وبحلول عام 2050، يتوقع الخبراء أن يصل هذا الرقم إلى المليار.


أعراض هشاشة العظام الأكثر شيوعا:

اضافة اعلان


ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها.
قصر القامة بمرور الوقت.
انحناء الجسم.


سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.


وقال جيمي ستاينميتز، مؤلف الدراسة: "لا يوجد علاج فعال لهشاشة العظام في الوقت الحالي، لذا من الأهمية بمكان أن نركز على استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر وجعل العلاجات باهظة الثمن والفعالة مثل استبدال المفاصل ميسورة التكلفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وتعتبر الركبتين والوركين أكثر المناطق عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

بحلول عام 2050، من المتوقع أن تزيد نسبة الإصابة بهشاشة العظام بنسبة 74.9 بالمئة في الركبتين، و48.6 بالمئة في اليدين، و78.6 بالمئة في الوركين، و95.1 بالمئة في مناطق أخرى مثل المرفقين والكتفين.

وتشير التقديرات أيضا إلى أن النساء سيستمرن في مواجهة هذه الحالة أكثر من الرجال.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ل

طريقة بسيطة للكشف عن مشاكل صحية خطيرة

مريضة 2

طبيب يحذر: هذه الأمراض قد تسبب الغيبوبة

2023_8_21_20_3_29_951

لمحبي البطاطا.. 4 أخطاء تقلل من فوائدها

2023_8_21_17_31_3_133

أعراض السكري والكوليسترول.. 8 علامات تظهر على اليدين

2023820175653564VX

استعادة مرح الطفولة.. ترند جديد للكبار يحسن الصحة النفسية

202382185443172NT

كيف يمكن حل مشكلة جفاف العين في الصيف؟

أخبار متعلقة
2021_4_4_22_59_28_964

7 فواكه صيفية للوقاية من هشاشة العظام