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الثلاثاء، 15-08-2023 07:10 ص

4 علامات تحذيرية في الفم تشير لأمراض القلب

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الوكيل الاخباري - من الضروري الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ على الفم، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على الأسنان واللسان واللثة والفك قد تدل على الإصابة بأمراض القلب.

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في السطور التالية، يستعرض أعراض أمراض القلب في الفم، وفقًا لمواقع "Healthline" و"Medical News Today" و"The Healthsite".

أعراض أمراض القلب في الفم
1- ألم الأسنان
يجب عدم التهاون مع ألم الأسنان، لأنه قد يشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية، لأن العصب المبهم يمتد من الدماغ إلى أعضاء الجسم المختلفة، لا سيما القلب.

2- ألم الفك
يصبح ألم الفك علامة مؤكدة على الإصابة بالنوبة القلبية، إذا كان المريض يعاني أيضًا من ألم في الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والنهجان والتعرق والدوخة.

3- احمرار اللسان
في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من قصور مزمن في عضلة القلب يظهر لسانهم باللون الأحمر مع طلاء أصفر يغطي أجزاءً منه.

4- التهاب اللثة
قد يكون التهاب اللثة مؤشرًا على أمراض القلب أو أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بها بنسبة 20% لدى بعض الأشخاص، لذلك لا بد من زيارة الطبيب فور المعاناة منه.


الكونسلتو


 




 

 


 

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