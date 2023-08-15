4 علامات تحذيرية في الفم تشير لأمراض القلب

الوكيل الاخباري - من الضروري الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ على الفم، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على الأسنان واللسان واللثة والفك قد تدل على الإصابة بأمراض القلب.

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في السطور التالية، يستعرض أعراض أمراض القلب في الفم، وفقًا لمواقع "Healthline" و"Medical News Today" و"The Healthsite".



أعراض أمراض القلب في الفم

1- ألم الأسنان

يجب عدم التهاون مع ألم الأسنان، لأنه قد يشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية، لأن العصب المبهم يمتد من الدماغ إلى أعضاء الجسم المختلفة، لا سيما القلب.



2- ألم الفك

يصبح ألم الفك علامة مؤكدة على الإصابة بالنوبة القلبية، إذا كان المريض يعاني أيضًا من ألم في الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والنهجان والتعرق والدوخة.



3- احمرار اللسان

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من قصور مزمن في عضلة القلب يظهر لسانهم باللون الأحمر مع طلاء أصفر يغطي أجزاءً منه.



4- التهاب اللثة

قد يكون التهاب اللثة مؤشرًا على أمراض القلب أو أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بها بنسبة 20% لدى بعض الأشخاص، لذلك لا بد من زيارة الطبيب فور المعاناة منه.



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