الوكيل الإخباري - لا يخفى على أحد أهمية زيت الزيتون للصحة. وهذا الزيت النباتي الغني بمضادات الأكسدة لا ينفصل عن مطبخ البحر الأبيض المتوسط ونظامه الغذائي الشهير؛ فهو يحمي نظام القلب والأوعية الدموية بالكامل.

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إليكِ 4 فوائد صحية غير معروفة لزيت الزيتون:

1- زيت الزيتون حليف الجهاز الهضمي

إن تناول ملعقة طعام من زيت الزيتون على معدة فارغة في الصباح يحفز إفراز الأملاح الصفراوية التي تعمل كملينات طبيعية. كما أنه يساعد على تليين الجهاز الهضمي، ويحدُّ من مشكلة الإمساك.



2- زيت الزيتون منظِّم مهم

الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون لها القدرة على تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضارِّ «LDL». وعلى العكس من ذلك، فهي تزيد من مستوى الكوليسترول الجيد «HDL» الذي يحمي الشرايين، ومن ثَمَّ يؤمن صحة القلب.

3- زيت الزيتون مضادٌّ للأكسدة قويٌّ جداً

زيت الزيتون غني أيضاً بالفيتامين «E» و«البوليفينول»، ومضادات الأكسدة المعروفة بإبطاء شيخوخة الخلايا؛ ما يضمن مرونة جيدة لأغشيتها.



4- زيت الزيتون أحد المغذيات المهمَّة للجسم

زيت الزيتون هو مصدر للدهون الجيدة، وذلك بفضل محتواه العالي جداً من أحماض «أوميغا 9» الدهنية «حمض الأوليك»، كما أنه يعزز الشعور بالشبع. لكن على الرغم من ذلك؛ يجب أن يقتصر على 40 مل في اليوم «3 ملاعق طعام»؛ لأنه من الواضح أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.

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