4 فوائد يقدمها زيت الجرجير للشعر

الوكيل الإخباري- يعد الجرجير من أهم الخضروات الورقية التي يفضل البعض تناولها، نظرًا لمذاقه اللذيد، وفوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى، نتيجة احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المفي



نستعرض في السطور التالية، فوائد زيت الجرجير للشعر.



فوائد زيت الجرجير للشعر

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قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذة أمراض الجلدية والعلاج بالليزر بكلية الطب جامعة بنها في مصر ، إن زيت الجرجير له مردود جيد على صحة الشعر، وتتمثل فوائد فيما يلي:



- محفز جيد لنمو الشعر

زيت الجرجير يحتوي على عناصر غذائية متعددة، مثل الفيتامينات والمعادن، التي تعمل على تحفيز فروة الرأس لإنبات الشعر، نظرًا لأنه يحتوي على مادة البيتا كاروتين التي تزيد من الدورة الدموية في الشعر وإبقاء فروة الشعر في حالة صحية جيدة.



- يقلل من تساقط الشعر

تدليك فروة الرأس بزيت الجرجير يعمل على تقوية بصيلة الشعر، وزيادة طوله وكثافته.



- الحد من عدوى فروة الرأس

استعمال زيت الجرجير يساهم في مكافحة العدوى البكتيرية في فروة الرأس والالتهابات الناتجة عنها، مثل الصدفية والإكزيما، وهذا يرجع إلى احتوائه على الزنك والكبريت ومضادات الأكسدة.



- ترطيب الشعر

زيت الجرجير يعمل على ترطيب الشعر، نتيجة احتوائه على فيتامين ج، الذي يعمل على تحسين جودة الشعر بشكل هائل، ويحميه من الجفاف والتلف.



طريقة استخدام زيت الجرجير للشعر

وأما عن طريقة استخدام زيت الجرجير، أوضحت أستاذ أمراض الجلدية، أنها تتمثل في تدليك فروة الرأس بالزيت وتركه لمدة تتراوح من 30 إلى 40 دقيقة، ثم شطفه جيدًا بالماء الفاتر وتجفيفه، لكي يتم الاستفادة من مردودة الصحي.





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