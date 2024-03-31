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الأحد، 31-03-2024 01:29 م

4 مخاطر لثقب الأذن.. احذريها

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الوكيل الإخباري - تعتاد بعض النساء على ثقب الأذن أكثر من مرة، مما يزيد من فرص الإصابة بالكثير من المخاطر الصحية لذا يجب الحذر واستشارة الطبيب المختص لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

مخاطر ثقب الأذن
هناك العديد من المخاطر الصحية وراء ثقب الأذن من بينها:
1- العدوى
قد تتعرض بعض النساء للإصابة بالعدوى بعد ثقب الأذن نتيجة عدم اتباع تعليمات العناية بالثقب بشكل صحيح أو التعرض لبعض الآثار الجانبية مثل الاحمرار أو التورم أو الرائحة الكريهة أو الإفرازات مما يتطلب الانتباه جيدًا.

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2- ردود فعل تحسسية
قد تتعرض الأذن لردود فعل تحسسية مختلفة نتيجة الحساسية تجاه بعض المعادن مثل النحاس أو النيكل أو التعرض للحساسية تجاه بعض المواد الأخرى بما في ذلك المطاط أو البلاستيك وهذه المواد موجودة في المواد المستخدمة أثناء ثقب الأذن.


3- مشاكل جلدية
يمكن أن يلاحظ الأشخاص الذين يلجأون إلى ثقب الأذن ظهور بعض المشاكل في الجلد مثل الندبات الصغيرة حول الثقب خاصة تلك التي تظهر ويتم تركها دون علاج إلى جانب الأكياس الدهنية التي تتكون خلف الأذن مما يتطلب العلاج السريع تحت إشراف الطبيب المختص.


4- تمزق الأذن
قد يحدث تمزق للأذن أثناء ثقب الأذن نتيجة غلق الحلق بقوة أو ممارسة أنشطة أو رياضات قوية مما يستوجب الانتباه لظهور أي أعراض واستشارة الطبيب المختص فورًا لتجنب أي مضاعفات صحية.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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