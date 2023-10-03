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الثلاثاء، 03-10-2023 10:14 م

4 مشروبات سحرية لخفض الكوليسترول في الدم

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الوكيل الاخباري- يُشكل ارتفاع الكوليسترول في الدم خطورة كبيرة على الصحة ،وقد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية والدماغية، لذا نرشح لك في هذا المقال أفضل 4 مشروبات تساعدك خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

مشروبات تخفض الكوليسترول

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الشاي الأخضر
أثبتت الدراسات أن للشاي الأخضر دور هام في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة

 

القهوة

ينصح الأطباء بتناول كوب من القهوة بدون إضافات يومياً، حيث يمكن للقهوة أن تزيد من نسبة الكوليسترول النافع في الجسم

 

حليب الصويا

وذكر الموقع الرسمي لكلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول حليب الصويا يومياً لمدة 6 أسابيع متتالية يساعد على خفض مستور الكوليسترول في الدم

 

مشروب الشوفان
أثبتت الدراسات التي ذكرتها جمعية القلب الأمريكية أن تناول مشروبات غنية بالشوفان تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمكنها من زيادة الكوليسترول النافع للجسم

 

 




 

 


 

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