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الأحد، 23-10-2022 02:44 م

4 مشروبات صحية ودافئة يُسمح لمرضى الكبد بشربها

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الوكيل الإخباري-يُعتبر الكبد من بين الأعضاء المهمة في الجسم، كونه مسؤول عن مجموعة من وظائفه الأساسية. لذلك، تبقى العناية المناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ على صحتنا العامة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من المشروبات الدافئة والصحية، التي يُسمح لمرضى الكبد بشُربها.

ما أبرزها؟
الشاي الأخضر
اليانسون
الشمّر

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الحلبة

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الفيروسات الكبدية تنتقل عن طريق الدم الملوّث من شخص مصاب بالمرض، مثل فيروس (ب)، و(ج)، و(د).
وبالنسبة إلى فيروس (أ)، فهو ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

 

 

سي ان ان

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