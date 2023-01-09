5 أخطاء شائعة عن الشاي

الوكيل الإخباري-يعتبر الشاي صديق الملايين خاصة في فصل الشتاء حيث لكوب الشاي طعم خاص ورونق مميز، وهناك العديد من الخرافات والأخطاء الشائعة عن الشاي مثل شاي الأكياس يكون من نوعية رديئة وغيرها من الخرافات التي نسرد بعضها وفق موقع " dw" :



طعم شاي الأكياس سيئ لأنه من نوعية رديئة

هناك شائعة بأن الشاي الموجود في الأكياس هو من النوعيات الرديئة. هذا ليس صحيحاً في العموم، فالشاي الموجود في الأكياس الصغيرة مطحون لدرجة كبيرة، وفي الغالب هو من نوعيات تتمتع بجودة كبيرة. لكن طحن أوراق الشاي وسحقها يمكن أن يتسبب بتبخر الزيوت العطرية فيفقد الشاي شيئاً من نكهته. لكن هذا لا يعني أن كل أنواع أكياس الشاي مصنوعة من أوراق ذات الجودة العالية.

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الشاي لا يفقد طعمه

صحيح أن أوراق الشاي لا تتعفن حقاً، لكن لا يُنصح بتخزين الشاي لأكثر من ستة أشهر، إذ يفقد بعد هذه الفترة جزءا كبيراً من نكهته وتتحلل بعض أهم مكوناته الصحيّة المضادة للأكسدة.



الحليب في الشاي يقلل من تأثيره الصحي

اعتقاد خاطئ تماماً، فلم تثبت التجارب أن وضع الحليب في الشاي يفقد الأخير تأثيراته الصحية. كما أن قدرة الجسم على امتصاص ما يسمى بالكاتيكين، وهو من أهم مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لا يعوقها الحليب إلا في الحد الأدنى ولا يترك الأمر أي آثار على الجسم.



الشاي الإنجليزي المشهور يتشرب بالماء لفترة وجيزة فقط

على العكس تماماً، فإن تحضير الشاي الإنجليزي يعتمد على وضع الشاي الأسود، وفي الغالب من صنف سيلان آسام أو دارجيلنغ، في ماء يغلي وتركه يتشرب فترة طويلة. ولأن أوراق الشاي تبقى داخل الإبريق حتى آخر رشفة، فإن لونه يصبح داكناً وطعمه مراً للغاية. وللتمتع بطعم الشاي حتى النهاية، يُضاف له الماء الساخن باستمرار.



لا يحتوي الشاي على الكافيين

الشاي يحتوي فعلاً على الكافيين، لأن شجيرة الشاي (واسمها العلمي: كاميليا سينينسيس، أي الكاميليا الصينية) وأنواعها الفرعية الأخرى تحتوي على مادة الكافيين، بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى. لذلك فإن أي نوع من الشاي يأتي مباشرة من هذا الشجيرة، كالشاي الأخضر والأسود والأبيض والأصفر أو الصيني الأسود، يحتوي أيضاً على مادة الكافيين. وتصل نسبته في الشاي الأسود إلى نحو 4 في المائة. أما بالنسبة لأنواع شاي الأعشاب والفواكه، فإنها خالية من الكافيين.



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