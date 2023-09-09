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السبت، 09-09-2023 11:03 ص

5 أطعمة تحتوي على كالسيوم أكثر من تناول كوب حليب يوميا!

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الوكيل الإخباري - يحصل الجسم على الكالسيوم الذي يحتاجه عن طريقين، أولهما هو تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم، والآخر عن طريق استخلاص الكالسيوم من الجسم. وبحسب ما نشره موقع Jagran، يوجد 5 أطعمة يمكن أن تمنح كالسيوم أكثر من تناول كوب الحليب يوميا.

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1. البذور
تُعرف البذور باسم القوة الغذائية، فهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تفيد الجسم. تحتوي البذور، مثل السمسم أو بذور الشيا، على كميات كبيرة من الكالسيوم، فضلًا عن كونها مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تعزز صحة الجسم.

 

2. الزبادي
إن الزبادي هو طعام صحي آخر يمكن دمجه في النظام الغذائي لتلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم. ويعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للكالسيوم لأنه منتج مخمر ويناسب الأشخاص، الذين يعانون من نقص اللاكتيز بشكل جيد.

 

3. الجبن
يفيد محتوى الجبن من البروتين والألياف والكالسيوم والدهون المشبعة صحة الجسم، إلى جانب تعزيز مذاق الأطعمة الأخرى عند استخدامه كعنصر نشط. وفقًا لجامعة هارفارد، تحتوي قطعة من الجبن الصلب بحجم الإبهام تقريبًا، أي تزن 28 غرام، على حوالي 120 سعرة حرارية، و8 غرامات من البروتين و6 غرامات من الدهون المشبعة و180 ملليغرامًا من الكالسيوم.

 

4. البقوليات
تحتوي الفاصوليا والفول والعدس على نسبة عالية من البروتين والألياف والزنك والفولات والمغنيسيوم والكالسيوم والمواد المغذية الحيوية الأخرى. وتحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تمنع تلف الخلايا وتحارب الأمراض ويمكن أن تساعد أيضًا في منع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك وغيرها الكثير.

 

5. اللوز
تحتوي حفنة من اللوز، تزن حوالي 100 غرام، على 264 ملغم من الكالسيوم ويعتبر أعلى المكسرات التي تحتوي على نسبة الكالسيوم بين الأنواع الأخرى. كما يعد اللوز مصدرًا قويًا للألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم وتقلل من الجوع وتساعد على فقدان الوزن.

 

كمية الكالسيوم الموصى بها يوميا
وفقًا لجامعة هارفارد، أن الكمية الموصى بتناولها يوميًا من الكالسيوم للنساء من عمر 19 إلى 50 عامًا هو 1000 ملغم يوميًا، وللنساء فوق 51 عامًا تصل إلى 1200 ملغم. أما بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات، فتبلغ الكمية الموصى بها يومياً 1000 ملغم. وبالنسبة للرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و70 عامًا، تبلغ الكمية الموصى بها يومياً 1000 ملغم وللرجال فوق سن 71 سنة ترتفع إلى 1200 ملغم.

 

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