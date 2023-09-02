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السبت، 02-09-2023 05:11 م

ثلاثة أطعمة خلال النهار تمنع النوم ليلا

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الوكيل الاخباري- إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أثناء الليل، فقد يكون من المفيد التفكير في ما تأكله أثناء النهار.

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وتوضح شيريل ليثجوي، من Benenden Health، وهي مستشارة تمريض حاصلة على درجة الماجستير وحائزة على جوائز وتتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن: "لتحسين أنماط النوم، من المهم مراجعة ماذا ومتى نأكل. وإذا جربت كل علاجات النوم وشعرت بالتعب... فقد يكون السبب هو أنك تتناول الأطعمة الخاطئة".

وواحدة من أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم هي الشوكولاتة، وحتى الشوكولاتة الداكنة، التي تعد خيارا صحيا إلى حد ما.

ويوجد الكثير من السكر في الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة بالحليب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي انقطاع النوم.

ومن الأطعمة الأخرى التي تستحق التقليل منها إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم هي الجبن، حيث يحتوي الجبن القوي أو القديم على مستويات عالية من الحمض الأميني تيرامين، ما يساعد على خلق اليقظة.

ومن العوامل المساهمة المحتملة في قلة النوم رقائق البطاطس التي عادة ما تكون غنية بالملح، ما يؤدي إلى جفاف الجسم وزيادة احتباس الماء.

 

وأولئك الذين يتوقون إلى الأطعمة الحلوة، مثل الشوكولاتة بالحليب، قد يكون من الأفضل لهم تناول الكرز بدلا من ذلك.

ويحتوي الكرز على نسبة عالية من الميلاتونين، ما يساعد على تعزيز النعاس.

كما أن اللوز أيضا يعد خيارا جيدا كونه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، ما يجعله يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم حتى لا تجعلك مستيقظا.

وأشارت ليثجوي إلى أن "الروتين المنتظم يسمح للجسم بالتعرف على إشارات "وقت النوم" التي يمكن أن تساعد في تعزيز ليلة مريحة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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