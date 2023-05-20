5 أنواع قهوة تساعد على حرق الدهون

الوكيل الإخباري- تعتبر القهوة من أشهر المشروبات شعبية في العالم، لما تتميز به من مذاق رائع وفوائد صحية.



وحسب تايمز أوف إنديا، فإن للقهوة ميزات أخرى أيضاً أبرزها حرق الدهون.

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القهوة المخمرة الباردة

تخمر القهوة بنقع البن المطحون في ماء عادي أكثر من 20 ساعة للحصول على قهوة مركزة. يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة أسبوعاً ويمكن إضافة بعض النكهات والمحليات الحمضية إليها، للمساعدة في حرق الدهون.

قهوة القرفة

تساعد القرفة في حرق الدهون بتعزيز معدل الأيض. ويمكن إضافة القرفة إلى فنجان قهوة سادة، لتسريع التخلص من الوزن.



القهوة المثلجة

يمكن إعدادها بملء كوب بالثلج وماء وبن ، كما يمكن إضافة القليل من حليب اللوز قليل الدسم وبعض المحليات.





قهوة الليمون

هي عصير ليمون وقليل من القرفة في كوب من القهوة الطازجة. والمعروف أن في الليمون والقرفة مكونات تزيد معدل الأيض، وطرد السموم من الجسم، وحرق الدهون.

لاتيه مثلج بالحليب

مزيج من الحليب المثلج قليل الدسم والقهوة المركزة. مع نكهات مثل الفانيليا أو الكراميل أو البندق لإضفاء مذاق مميز.



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