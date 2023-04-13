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الخميس، 13-04-2023 09:48 ص

5 تصرفات تحرمك راحة النوم في الليل

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الوكيل الإخباري- قدم الطبيب الهندي نافنت سود، المتخصص في طب النوم، مجموعة من النصائح للحصول على قسط كاف من الراحة في الليل، وحذر في حديثه مع موقع «هيلث شوتز» الهندي للأخبار الصحية، من عادات سيئة شائعة تضر بجودة النوم، ما يؤدي إلى اضطرابات في العمل الطبيعي لوظائف الجسم.

وكشف الطبيب نافنت سود أن هذه العادة متعددة في مقدمتها التعرض للشاشات الإلكترونية قبل الذهاب للفراش ليلاً، والتي ينبعث منها ضوء أزرق يقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

قلة النوم في الليل

عدم انتظام موعد النوم

تناول القهوة والشاي والصودا

التعرض للشاشات الإلكترونية قبل النوم

تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم

عكاظ

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