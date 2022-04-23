السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشامل

الوطني لإدارة الأزمات يحذر من الحالة الجوية السائدة

جنبلاط: لا كهرباء من الأردن ولا تمويل من البنك الدولي

حجوزات فنادق البحر الميت والعقبة في العيد تصل إلى 96%

20 ألف أردني يتنافسون على 3662 مقعداً للحج

علان: إقبال كبير على أسواق الألبسة

هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ .. الافتاء توضح

تنظيم قطاع الطاقة : أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الفطر السعيد

الغذاء والدواء تحذّر عند شراء القطايف

السبت، 23-04-2022 02:38 م

5 خطواتٍ اتبعيها في نهاية رمضان لفقدان الوزن سريعا

de3288d3-09a8-4104-a30c-b61cda483cb5


الوكيل الإخباري - من منّا لا يرغب في أن يكون صاحب إطلالةٍ مثالية في العيد، خصوصاً بعد شهرٍ تناول فيه الأطعمة اللذيذة والمشروبات التي ربما قد زادت من وزنه؟ لذا إن كنتِ من أولئك اللواتي كسبن بعض الوزن خلال الأسابيع القليلة الماضية لا تقلقي، حيث سنقدم لكِ 5 خطواتٍ سهلة، تساعدكِ على التخلص من 10 أرطال (نحو 5 كيلوغراماتٍ) في أسبوع واحد فقط، ودون الخضوع لنظام غذائي من العصائر والسلطات.

اضافة اعلان

 

إذن هذه الخطوات الخمس ستكون مفيدةً كحلٍ سريع للحصول مظهرٍ أفضل في أيامٍ قليلة، أو في حالِ كنتِ ترغبين في بدء رحلة صحية لفقدان الوزن.

رفع الأثقال
في حين أن النظام الغذائي ضروري لفقدان الدهون بالجسم، لا يمكنك الابتعاد عن حقيقة أن التمارين الرياضية تلعب دورًا كبيرًا، ويعد تدريب حمل الأثقال على وجه الخصوص أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بتغيير شكل الجسم، حيث أنكِ عندما تقومين برفع أوزانٍ ثقيلة فإنكِ تكسرين العضلات، ما يؤدي إلى إصلاح نفسها وتقويتها.
وتحتاج هذه العملية إلى الطاقة، ما يجعل جسمكِ يتحول إلى مصدر الدهون الخاص، للحفاظ على تغذية تلك العضلات.


كوني أكثر نشاطاً بشكل عام
لا تحتاجين لقضاء بعض الوقت في اليوم لممارسة الرياضة، حيث إن أي نشاطٍ بدنيٍ آخر يمكن أن يساعد فعلاً في حرق بعض السعرات الحرارية. لذا، قومي ببعض الأنشطة مثل تمارين القرفصاء أثناء تنظيف أسنانك، والمشي إلى المتاجر، واللعب مع أطفالك أكثر، حيث يمكن أن يساعدك الذهاب في نزهة لمدة 20 دقيقة بالسير 2000 خطوة، وكل ما تحتاجينه هو 10 آلاف خطوة يومياً، وهو ما ستفعلينه خلال أنشطتك المختلفة.


تقليل احتباس الماء
كما ذكرنا سابقاً إن فقدان وزن 10 أرطال في سبعة أيام سيكون إلى حد كبير من وزن الماء، لكن إسقاط ذلك يمكن أن يجعلكِ تبدين أكثر رشاقة، فمثلاً عندما ترين نماذج لاعبي كمال الأجسام، فإن أحد الأسباب التي تجعلهم يبدون صغارًا للغاية هو أنهم لم يعودوا يحتفظون بأي وزن مائي (بعضهم يذهب إلى تجفيف أنفسهم وهو أمر غير جيد حقًا).

 

التقليل من النشا وزيادة البروتينات الخالية من الدهون
إذا كنتِ تتطلعين إلى تقليل وزنكِ بشكل كبير بسرعة، فربما يتعين عليكِ الحد من كمية الكربوهيدرات التي تتناولينها، لكن هذا لا يعني الاستغناء عنها تمامًا.
وما عليكِ سوى اختيار الأطعمة الكاملة (نصف حبة بطاطا حلوة، وكوب صغير من أرز الحبوب الكاملة)، ثم تناول البروتينات الخالية من الدهون، وكذلك استبدلي الكربوهيدرات النشوية بالخضراوات الملونة.
ووجد الكثير من الأبحاث أن البروتين يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي، ما يعني فقدان وزنٍ بشكلٍ أسرع.


تجنب الطعام المُعالج والسريع
إذا كنتِ تحاولين تقليل الدهون في الجسم، فإن أول شيء قد ترغبين في القيام به هو الإقلاع عن تلك الأطعمة. لذا، اجعلي نظامك الغذائي يعتمد على الأطعمة الكاملة، باستخدام الأطعمة المكونة من عنصر واحد في الأغلب، وهذا يعني شراء، على سبيل المثال، دجاج وبعض الفلفل والطماطم وبعض الأرز، بدلاً من اختيار الأطعمة الجاهزة.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eff73badc3843f59ed047c85c266b575

الأطفال الذين يتعرضون للتنمر أكثر عرضة للإصابة بالربو

97826

أعراض حساسية الربيع أو التهاب الأنف التحسسي

Best-Arabic-Desserts-In-The-UK

5 أعراض تحذر من تجاوز الحد المسموح به من السكر

Woman-with-tea

"منبهات" ينبغي تجنبها قبل النوم للحصول على ليلة هانئة!

وجبة-السحور-السورية-780x470

أهمية إمداد الجسم بالبروتين في السحور

1623319913453046200

دراسة توضح العلاقة بين فصيلة الدم وأمراض القلب

أخبار متعلقة
5719106_1557168240

أضرار المشروبات الغازية في رمضان

dreamstime_s_34006543

نصائح لتتغلبي على الخمول في رمضان

الصيام-صحة-الخبر-780x470

بعد أيام من الصيام.. هذا ما يحدث للجسم

1ee6ed3e-5f2f-4ede-9442-95ae4679073e

تجنب هذه الأكلات على السحور

tbl_articles_article_10009_51908c3e21b-bb87-45aa-b5ff-9a865ccc6ec5

متى تصوم الحامل في رمضان

فوائد الكركديه قبل الوجبات الرمضانية لتخسيس الوزن

فوائد الكركدية لإنقاص الوزن في رمضان