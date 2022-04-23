5 خطواتٍ اتبعيها في نهاية رمضان لفقدان الوزن سريعا

الوكيل الإخباري - من منّا لا يرغب في أن يكون صاحب إطلالةٍ مثالية في العيد، خصوصاً بعد شهرٍ تناول فيه الأطعمة اللذيذة والمشروبات التي ربما قد زادت من وزنه؟ لذا إن كنتِ من أولئك اللواتي كسبن بعض الوزن خلال الأسابيع القليلة الماضية لا تقلقي، حيث سنقدم لكِ 5 خطواتٍ سهلة، تساعدكِ على التخلص من 10 أرطال (نحو 5 كيلوغراماتٍ) في أسبوع واحد فقط، ودون الخضوع لنظام غذائي من العصائر والسلطات.

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إذن هذه الخطوات الخمس ستكون مفيدةً كحلٍ سريع للحصول مظهرٍ أفضل في أيامٍ قليلة، أو في حالِ كنتِ ترغبين في بدء رحلة صحية لفقدان الوزن.



رفع الأثقال

في حين أن النظام الغذائي ضروري لفقدان الدهون بالجسم، لا يمكنك الابتعاد عن حقيقة أن التمارين الرياضية تلعب دورًا كبيرًا، ويعد تدريب حمل الأثقال على وجه الخصوص أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بتغيير شكل الجسم، حيث أنكِ عندما تقومين برفع أوزانٍ ثقيلة فإنكِ تكسرين العضلات، ما يؤدي إلى إصلاح نفسها وتقويتها.

وتحتاج هذه العملية إلى الطاقة، ما يجعل جسمكِ يتحول إلى مصدر الدهون الخاص، للحفاظ على تغذية تلك العضلات.



كوني أكثر نشاطاً بشكل عام

لا تحتاجين لقضاء بعض الوقت في اليوم لممارسة الرياضة، حيث إن أي نشاطٍ بدنيٍ آخر يمكن أن يساعد فعلاً في حرق بعض السعرات الحرارية. لذا، قومي ببعض الأنشطة مثل تمارين القرفصاء أثناء تنظيف أسنانك، والمشي إلى المتاجر، واللعب مع أطفالك أكثر، حيث يمكن أن يساعدك الذهاب في نزهة لمدة 20 دقيقة بالسير 2000 خطوة، وكل ما تحتاجينه هو 10 آلاف خطوة يومياً، وهو ما ستفعلينه خلال أنشطتك المختلفة.



تقليل احتباس الماء

كما ذكرنا سابقاً إن فقدان وزن 10 أرطال في سبعة أيام سيكون إلى حد كبير من وزن الماء، لكن إسقاط ذلك يمكن أن يجعلكِ تبدين أكثر رشاقة، فمثلاً عندما ترين نماذج لاعبي كمال الأجسام، فإن أحد الأسباب التي تجعلهم يبدون صغارًا للغاية هو أنهم لم يعودوا يحتفظون بأي وزن مائي (بعضهم يذهب إلى تجفيف أنفسهم وهو أمر غير جيد حقًا).

التقليل من النشا وزيادة البروتينات الخالية من الدهون

إذا كنتِ تتطلعين إلى تقليل وزنكِ بشكل كبير بسرعة، فربما يتعين عليكِ الحد من كمية الكربوهيدرات التي تتناولينها، لكن هذا لا يعني الاستغناء عنها تمامًا.

وما عليكِ سوى اختيار الأطعمة الكاملة (نصف حبة بطاطا حلوة، وكوب صغير من أرز الحبوب الكاملة)، ثم تناول البروتينات الخالية من الدهون، وكذلك استبدلي الكربوهيدرات النشوية بالخضراوات الملونة.

ووجد الكثير من الأبحاث أن البروتين يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي، ما يعني فقدان وزنٍ بشكلٍ أسرع.



تجنب الطعام المُعالج والسريع

إذا كنتِ تحاولين تقليل الدهون في الجسم، فإن أول شيء قد ترغبين في القيام به هو الإقلاع عن تلك الأطعمة. لذا، اجعلي نظامك الغذائي يعتمد على الأطعمة الكاملة، باستخدام الأطعمة المكونة من عنصر واحد في الأغلب، وهذا يعني شراء، على سبيل المثال، دجاج وبعض الفلفل والطماطم وبعض الأرز، بدلاً من اختيار الأطعمة الجاهزة.

زهرة الخليج