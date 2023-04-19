5 طرق لازالة "الكرش" لدى الرجال

الوكيل الإخباري- يواجه بعض الرجال صعوبة كبيرة في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، رغم سهولة حرقها، بشرط اتباع مجموعة من الإرشادات بشكل يومي.





نستعرض في التقرير التالي، نصائح لحرق دهون البطن للرجال، وفقًا لموقع "Eat this".



نصائح لحرق دهون البطن للرجال

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1- رفع الأثقال

لا تساهم رياضة رفع الأثقال في بناء وتقوية عضلات الجسم فقط، بل تساعد في نفس الوقت على رفع معدل حرق الدهون بالجسم، خاصةً عند ممارستها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة.



2- اتباع نظام غذائي صحي

للحصول على بطن خالٍ من الدهون، يجب اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية، يحتوي على اللحوم قليلة الدسم والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.



3- تناول البروتين

يلعب البروتين دورًا كبيرًا في فقدان الوزن وحرق الدهون بالجسم، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.



4- النوم الجيد

لا بد من الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، لا يقل عن 8 ساعات كل ليلة، لأن السهر لساعات متأخرة يشجع الشخص على تناول كمية كبيرة من الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وظهور الكرش.



5- شرب الماء

من الضروري الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لرفع معدل حرق الدهون بالجسم وإبقاء المعدة ممتلئة لأطول فترة ممكنة.



في المقابل، يحظر تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة المعلبة، لاحتواء هذه المنتجات على نسبة عالية من السكريات وارتفاع سعراتها الحرارية.



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