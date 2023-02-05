5 طرق منزلية فعالة لوقف السعال مؤقتاً

الوكيل الإخباري- حدد موقع (بزنس إنسايدر) وسائل عدة يمكن من خلالها وقف السعال مؤقتاً على الأقل، إذ إن أبرز أسبابه؛ حدوث تهيج من مصادر مثل دخان السجائر أو الملوثات، ثم الحساسية والالتهابات البكتيرية؛ مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية، أو الإصابة بأمراض فايروسية مثل البرد أو الإنفلونزا.

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وهناك 5 طرق منزلية فعالة لتهدئة السعال دون اللجوء إلى الدواء، أبرزها:



العسل «يغلف بطانة الحلق ويخفف الألم»





الزنجبيل أو الزعتر



الغرغرة بالماء المملح «يقتل البكتيريا»



استنشاق البخار «يرطب الأنف»



نبات الخطمي يهدئ الأغشية المخاطية

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