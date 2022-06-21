5 طرق منزلية لعلاج آثار لدغات البعوض في الصيف

الوكيل الإخباري - لدغات البعوض في فصل الصيف، قد تكون واحدة من الأمور المزعجة التي قد تفسد الاستمتاع بأوقات الإجازة، خاصة إن كنّا نرغب بالجلوس وسط الأشجار وفي الحدائق، أو السفر في رحلات استكشافية وسط الطبيعة، حيث يكثر البعوض، وتبدأ آثار لدغاته تظهر على الجسم، وتسبب نوعاً من الحساسية لدى البعض، علاوة على احمرار الجلد، والشعور بالحكة، وقد يصل الأمر إلى التهاب الجلد.





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ورغم ذلك، ما زالت هناك بعض الطرق المنزلية التي يمكنك بها معالجة آثار لدغات البعوض المزعجة، نستعرضها بحسب health line.



دقيق الشوفان

يمكن أن يخفف دقيق الشوفان من الحكة والتورم لاحتوائه على مركبات خاصة لها خصائص مضادة للتهيج.

اصنع عجينة من دقيق الشوفان عن طريق خلط كميات متساوية من دقيق الشوفان والماء في وعاء حتى تحصل على مادة تشبه الحبيبات، وضع القليل من المعجون على الجلد المتهيج لمدة 10 دقائق، ثم امسح المنطقة لتنظيفها.

أما إذا كانت لديك الكثير من اللدغات، جرب حمام الشوفان بدلاً من ذلك، حيث يمكنك رش 1 كوب من دقيق الشوفان أو الشوفان المطحون في حوض الاستحمام المليء بالماء الدافئ، وانقع نفسك في حمام الشوفان لمدة 20 دقيقة، مع الفرك بلطف ببعض من دقيق الشوفان المتكتل على المناطق المتهيجة من بشرتك.

مكعبات الثلج

يمكن أن تقلل درجات الحرارة الباردة الالتهاب في الجلد، حيث تعمل البرودة أيضاً على تخدير الجلد، ما قد يمنحك راحة فورية ولكن قصيرة المدى، لهذا يمكنك استخدام كيس بارد أو كيس مليء بالثلج المجروش لتخفيف الحكة التي تسببها لدغة البعوض.

ولكن لا تترك الثلج على اللدغة مباشرة لأكثر من خمس دقائق لأنه يمكن أن يتلف الجلد، لهذا يمكنك أيضاً وضع حاجز، مثل منشفة، بين جلدك والثلج حتى تتمكن من ترك الثلج على مكان اللدغة لفترة أطول.

العسل

العسل هو اختيار شائع بين عشاق العلاجات المنزلية لأنه يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، فلقد تم استخدامه لمئات السنين كعلاج لأمراض مثل التهاب الحلق وكذلك النتوءات والكدمات.

ويمكن أن تقلل قطرة صغيرة من العسل لآثار لدغة البعوض، وتخفف من الشعور بالحكة، وتباعاً تخفف من الالتهاب.

الصبار

الصبار له استخدامات عديدة للعلاجات المنزلية، فلقد ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في التئام الجروح الطفيفة أو تهدئة الالتهابات، ولهذا السبب قد يكون اختياراً رائعاً لعلاج لدغة الحشرات أيضًا.

ولتجربة ذلك، قم بقطع جزء صغير من النبات، وضع جل النبات على المنطقة المتهيجة، واتركه يجف، ثم ضعه مرة أخرى حسب الحاجة.

ريحان

يعتبر نبات الريحان المعطر مكوناً رئيسياً في العديد من الوصفات الإيطالية المفضلة لدينا، ولكنه يقوم بواجب مزدوج كعلاج لدغة البعوض، حيث تشير الدراسات إلى أن مركبًا كيميائيًا يسمى الأوجينول الموجود في الريحان يمكن أن يخفف من حكة الجلد.

ولتحضير خلطة الريحان لعلاج لدغة البعوض، عن طريق غلي كوبين من الماء وإضافة نصف أونصة من أوراق الريحان المجففة، وترك المزيج لينقع حتى يبرد، ثم غمس قطعة قماش في السائل وفركها برفق على لدغات البعوض.

وأيضاً، يمكنك تقطيع بعض أوراق الريحان الطازجة حتى تصبح ناعمة جداً، وفركها على بشرتك.

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