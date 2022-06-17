فوائد الشمام مذهلة.. لا تستغني عنها في فصل الصيف

الوكيل الإخباري- فوائد الشمام للجسم رائعة خصوصاً في فصل الصيف؛ هذه الفاكهة غنية بالفيتامينات وبيتا كاروتين، وهي مليئة بالعناصر الغذائية الصحية وتساعد على الترطيب، كما وتضفي لمسة نضارة على قوائم الطعام الصيفية. إليك أبرز فوائد الشمام للنساء في السطور الآتية:



فوائد الشمام في ترطيب الجسم

يساهم تناول الشمام في ترطيب الجسم. يعتبر الشمام من أكثر الفواكه الغنية بالمياه. ربع حبة شمام (150 جراماً صافياً) تحتوي على ما يقرب من 14 سنتيلتراً، أي ما يعادل كوباً صغيراً من الماء. فكري في تناول الشمام وسط موجة الحر، ولا تترددي.



فوائد الشمام أثناء اتباع رجيم منحف

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الشمام منخفض السعرات الحرارية. محتواه من السكر معتدل، نحو 7% فقط، بينما الثمرة المتوسطة 12%. لذا، فإن الحصة الواحدة توفر فقط 50 كيلو كالوري، وهي مثالية إذا كنت تراقبين رشاقتك أو تتبعين رجيماً منحفاً.

وفي حال كنت مصابة بمرض السكري أو ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، يجب أن يظل تناول السكر معقولاً: إذا اخترتِ تناول الشمام، فلا تتناولي مصدراً آخر من الحلويات.

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فوائد الشمام للصحة الجلدية



يساعد تناول الشمام على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارّة. فهذه الفاكهة غنية بالبيتا كاروتين، وهو صبغة برتقالية مضادّة للأكسدة تمنع شيخوخة الخلايا المبكرة. على وجه الخصوص، تساعد في الحماية من الآثار الضارّة للأشعة فوق البنفسجية. وقد أظهرت دراسة أنه في حالة التعرّض لأشعة الشمس، فإنَّ استهلاك الشمام يقلل احمرار الجلد.



لكن لا تنسي تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس كل ساعتين، للوقاية من سرطان الجلد.

سيدتي