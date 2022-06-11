لماذا يزداد الخطر على مرضى القلب في الصيف

الوكيل الإخباري - تُعد أمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي، انسداد شرايين القلب، أمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، أمراض صمام القلب، اضطرابات نظم القلب، وأمراض عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب) من الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم.





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بحسب الدكتور نظير، تترك الأحوال الجوية القاسية، سواء الحر أو البرودة آثاراً ضارة على القلب. وفي الصيف، إذا كانت درجة حرارة الجسم مرتفعة للغاية، فقد تتوقف البروتينات عن العمل بكفاءة.





وللتكيف مع هذه المسألة، يتفاعل جسم الإنسان إما عن طريق التبخر (التعرق) أو عن طريق الإشعاع. في الحالة الأولى، يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى تدهور وظائف الجسم، كما أن الشخص يكون عرضة لضربة الشمس. أما الإشعاع فيجعل القلب يعيد توجيه تدفق الدم نحو الجلد (مجدداً كرد فعل تكيفي من الجسم للحرارة)، مما يضع ضغطاً إضافياً على القلب لأنه يجب أن ينبض بشكل أسرع ويضخ بقوة أكبر.



في الأيام شديدة الحرارة، يقوم القلب بتوزيع المزيد من الدم كل دقيقة، وقد يرتفع الرقم مرتين إلى 4 مرات بالمقارنة مع أداء القلب خلال درجات الحرارة العادية في اليوم. وهذا من شأنه أن يرهق للقلب.



في الواقع، يجب أن يضع القلب جهداً أكبر خلال فصل الصيف للحفاظ على استقرار درجة حرارة الجسم الأساسية وبالتالي يكون هذا الفصل ضاراً بشكل خاص بالنسبة للقلب.

يتوجه أخصائي أمراض القلب التداخلية إلى مرضى القلب تحديداً، ببعض النصائح التي تساعد على الحفاظ على صحتهم خلال فصل الصيف وهي الآتية:



1- الحفاظ على رطوبة الجسم لتجنب الجفاف الذي قد يُسبب السكتة الدماغية أو عدم انتظام ضربات القلب. وإلى جانب تناول الماء بانتظام، يجب شرب العصائر والحساء وماء جوز الهند كعوامل إضافية لزيادة الترطيب.

2- تقليل الكافيين وتجنب الكحول، فهما يُسرعان من الجفاف في الجسم، وهو أمر ضار بشكل خاص لمرضى القلب.

3- ارتداء ملابس صيفية قطنية ذات ألوان فاتحة وفضفاضة، وارتداء قبعة عند الخروج لتجنب التأثير المباشر على فروة الرأس.

4- البقاء في الداخل خلال ساعات الذروة بعد الظهر. وعند الإضطرار للخروج، يجب استخدام كريم فعال للوقاية من الشمس وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

5- تجنب ممارسة التمارين في الهواء الطلق خلال الأيام الحارة بشكل خاص. إختر برنامجاً رياضياً خفيفاً في المنزل أو أي نشاط أقل جهداً.

6- تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والألياف لكي تبقى درجة حرارة جسمك الأساسية أكثر برودة وتتمكن من هضم طعامك بشكل أفضل وأسهل، وبالتالي تحافظ على استرخاء جسمك.

7- عدم نسيان تناول أدوية القلب أو أي أدوية أخرى مرتبطة بحالة مرضية مشتركة.

8- إجراء فحص القلب بانتظام، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 40 عاماً بغض النظر عن الأحوال الجوية. سيساعدك ذلك على فهم حالة قلبك بشكل أفضل وما إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات وقائية.

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