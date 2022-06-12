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الأحد، 12-06-2022 04:39 م

4 خطوات لحماية شعر الأطفال من أضرار مياه حمام السباحة

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الوكيل الإخباري - مع بداية فصل الصيف وبدء الأطفال في المشي في حمامات السباحة ، بدأت تظهر بعض المشاكل التي قد تكون ناجمة عن الكلور ، خاصة مع الأطفال الذين يتواجدون كثيرًا في المسبح خلال أشهر الصيف خطوات لحماية شعر الأطفال من أضرار مياه البركة أبسط تلك المدونة” على النحو التالي:

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اغسلي شعرك أولاً:
اغسلي شعرك قبل الذهاب إلى المسبح. أول شيء يجب تجربته عندما يتعلق الأمر بمنع تلف الكلور هو نقع شعرك قبل الذهاب إلى حمام السباحة. إذا كان شعرك مبللًا بالفعل بعد الاستحمام السريع ، فلن يكون قادرًا على امتصاص الكثير من الكلور في حمام السباحة.


اغسل الشعر بعد الخروج من الماء:
اجعل الأطفال يشطفون شعرهم دائمًا بعد الخروج من الماء لشطف أي مواد كيميائية عالقة في الشعر من حمام السباحة.


المعالجة المسبقة بالبلسم:
دهن شعر الأطفال بالبلسم قبل دخوله في الماء ، حيث يعمل هذا بمثابة حاجز أمام مياه المسبح لحماية الشعر وإعطائه لمعانًا وحيوية وتجنب تقصف الأطراف وتجعده.


استخدام زيت جوز الهند:
لاستخدام سحر زيت جوز الهند ، يمكنك وضع كمية قليلة من زيت جوز الهند على شعر لحمايته أثناء السباحة ، حيث يعمل كطبقة واقية ضد التلف الناتج عن حمام السباحة وأي نسبة من الكلور فيه.

 

الصالح 13 

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