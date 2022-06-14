الاكزيما تتضاعف في الصيف.. 7 نصائح للوقاية

الوكيل الإخباري - تصيب الاكزيما أو حساسية الجلد كثيرين خصوصا في فصل الصيف، حيث الحرارة المرتفعة والجو الرطب، فكيف يمكن تجنبها؟

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وتتراوح أعراض الاكزيما بين الجفاف الجلدي إلى الاحمرار، وتكون فقاقيع مائية صغيرة وقشور مصاحبة بحكة شديدة، وتأتي بصور متنوعة وتختلف من شخص لآخر.





نصائح للوقاية من الاكزيما:

1 - استعمال مواد للحفاظ على رطوبة الجلد.

2- تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو درجة الرطوبة.

3- تجنب التعرّق المفرط أو التدفئة المفرطة.

4- تخفيف الضغط النفسي والتوتر.

5- تجنب التعرض لمواد تثير الحكّة مثل الصوف أو غيره.

6- تجنب استخدام أنواع معينة من الصابون ومواد التنظيف.

7 - الوعي والانتباه لأنواع الأطعمة التي تسبب ظهور الاكزيما.

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