الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التربية توضح تفاصيل تطوير مناهج التوجيهي

وزير الزراعة : لا استيراد للتفاح بعد منتصف تموز

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص القطري

اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ورابطة علماء الأردن

مديرية شباب المفرق تنفذ عدة نشاطات هادفة

اعتماد أول مركز لليقظة الدوائية بإقليم الشمال في مستشفى الملك المؤسس

جلسة حوارية في المفرق عن الفرص والتحديات التنموية

إطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

اختتام دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية والرقمية

بحث الاستعدادات اللازمة في البلقاء لعقد امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 14-06-2022 04:28 م

الاكزيما تتضاعف في الصيف.. 7 نصائح للوقاية

2018_4_29_23_23_35_496


الوكيل الإخباري - تصيب الاكزيما أو حساسية الجلد كثيرين خصوصا في فصل الصيف، حيث الحرارة المرتفعة والجو الرطب، فكيف يمكن تجنبها؟

اضافة اعلان

 

وتتراوح أعراض الاكزيما بين الجفاف الجلدي إلى الاحمرار، وتكون فقاقيع مائية صغيرة وقشور مصاحبة بحكة شديدة، وتأتي بصور متنوعة وتختلف من شخص لآخر.

 نصائح للوقاية من الاكزيما:
1 - استعمال مواد للحفاظ على رطوبة الجلد.
2- تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو درجة الرطوبة.
3- تجنب التعرّق المفرط أو التدفئة المفرطة.
4- تخفيف الضغط النفسي والتوتر.
5- تجنب التعرض لمواد تثير الحكّة مثل الصوف أو غيره.
6- تجنب استخدام أنواع معينة من الصابون ومواد التنظيف.
7 - الوعي والانتباه لأنواع الأطعمة التي تسبب ظهور الاكزيما.

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
121885

في اليوم العالمي للتبرع بالدم... أهمية هذا العطاء للصحة لا تُثمّن

سلبيات-استخدام-كرسي-السيارة-للأطفال

تحذير من مواد ضارة في مقاعد الأطفال بالسيارات

41261-addingSaltFood-1182718370-770x533-1-650x428

الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة المالحة علامة على خلل فى الجسم

رئيسية تعرفي على أنواع دهون الجسم ومخاطرها

أنواع دهون الجسم المختلفة ومخاطرها

35-5-e1455019229762

فوائد صحية منوعة لبذور الكوسا

tbl_articles_article_20515_493f967f3b1-d493-4523-8266-7fcceae33f34 (1)

ماذا يحدث عند نقص البوتاسيوم في الدم؟

أخبار متعلقة
3922661-1429439813

4 خطوات لحماية شعر الأطفال من أضرار مياه حمام السباحة

2018_8_5_18_47_20_622

لماذا يزداد الخطر على مرضى القلب في الصيف

131523Image1

أطعمة ممنوعة في فصل الصيف منعاً للإصابة بالجفاف

أهم-شروط-سفر-الحامل-على-الخطوط-السعودية

6 إجراءات للحفاظ على سلامة حملك عند السفر في الصيف

معدة-صيف

لماذا تزداد آلام المعدة خلال الصيف وكيف تتخلص منها؟

استحمام

يسبب التسمم والموت في هذه الحالة .. مخاطر الاستحمام بماء بارد