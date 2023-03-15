الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 11:43 ص

5 علامات تدل الى وجوب ارتداء نظارة طبية امام الشاشة

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الوكيل الإخباري- قالت جمعية "الرؤية الجيدة" إن النظارات الطبية العادية لا تصلح في الغالب للعمل طويلا أمام شاشة الحاسوب؛ حيث يحتاج المرء حينئذ إلى نظارة مخصصة للعمل أمام شاشة الحاسوب.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن المرء غالبا ما يحتاج إلى هذه النظارة بدءاً من عمر 40 عاماً، مشيرة إلى أن بعض العلامات تدل على الحاجة إلى نظارة مخصصة للشاشة مثل جفاف واحمرار العين والصداع والحساسية للضوء، بالإضافة إلى الميل للأمام كثيرا للاقتراب من الشاشة من أجل الرؤية الجيدة.

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وأوصت الجمعية موظفي العمل المكتبي باختيار نظارة شاشة ذات عدسات كبيرة الحجم لتوفير نطاق رؤية جيد مع مراعاة أن تكون العدسات مزودة بطبقة عاكسة للضوء؛ نظرا لأن المكاتب غالبا ما تشتمل على العديد من مصادر الإضاءة.

 

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