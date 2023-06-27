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الثلاثاء، 27-06-2023 07:33 ص

5 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في العيد

كبدة


الوكيل الاخباري - تعتبر الكبدة من اللحوم المفضلة عند العديد من الأشخاص في عيد الأضحى المبارك، ويرجع السبب إلى مذاقها اللذيذ وارتفاع قيمتها الغذائية.


فئات ممنوعة من تناول الكبدة
ورغم فوائد الكبدة للجسم، هناك فئات ممنوعة نهائيًا من تناولها لاعتبارات مرضية، حسبما ذكرت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية.

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1- مرضى القلب
وقالت مروة إن مرضى القلب من الأفضل لصحتهم الابتعاد تمامًا عن الكبدة، لاحتوائها على نسبة من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.


2- مرضى الكوليسترول
وأضافت خبيرة التغذية أن الكبدة تشكل خطرًا كبيرًا على مرضى الكوليسترول، بسبب دهونها المرتفعة، حيث تعرضهم لخطر الإصابة بانسداد الشرايين.


3- مرضى الكلى
وأكدت أن النظام الغذائي لمرضى الكلى في عيد الأضحى يجب أن يكون خاليًا من حلويات اللحوم، لا سيما الكبدة، لأن محتواها العالي من البروتين يزيد من خطر إصابتهم بالفشل الكلوي.


4- مرضى النقرس
وأوصت مروة مرضى النقرس بتجنب الكبدة، لأنها من الأطعمة التي تتسبب في ارتفاع حمض اليوريك في الدم، مما يؤدي إلى زيادة التهاب مفصل الإصبع الكبير بالقدم بعد تناولها.


5- الحوامل
وأوضحت أن الكبدة من الأطعمة الممنوع تناولها خلال فترة الحمل، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يهدد الجنين بالتشوهات الخلقية، إذا ارتفعت مستوياته بجسد الأم.


بينما الأشخاص الأصحاء، أشارت إلى تعدد الفوائد التي تقدمها الكبدة لصحتهم، مثل تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الأنيميا وبناء وتقوية العضلات وتعزيز وظائف المخ.


واختتمت حديثها بالتشديد على ضرورة تناول الكبدة مشوية، لأن قليها في الزيت أو السمن يكسبها المزيد من الدهون المتحولة، مع ضرورة استهلاكها بجانب الخضراوات والقليل من الخبز.

 

الكونسلتو



 




 

 


 

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