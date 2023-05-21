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الأحد، 21-05-2023 04:38 م

5 فواكة صيفية مفيدة لمرضى هشاشة العظام

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الوكيل الإخباري- يشتهر فصل الصيف بمجموعة متنوعة من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، وتلعب بعضها دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

في السطور التالية، نوضح أبرز الفواكة الصيفية المفيدة لمرضى هشاشة العظام، وذلك حسبما جاء في موقعي، "WebMD" و"NDTV".

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فواكة صيفية مفيدة لهشاشة العظام


1- الفراولة
تعد الفراولة من الفواكه الصيفية الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تثبيط نشاط الشوارد الحرة التي تهدد العظام بخطر التنكس، فضلًا عن محتواها العالي من الكالسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين سي.


2- الموز
يعد الموز من الأطعمة المفيدة لمرضى التهابات المفاصل وهشاشة العظام، لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي تقي من الجسم من الإجهاد التأكسدي، فضلا عن عن غناه بالفيتامينات والمعادن مثل الألياف والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين وفيتامين B و C والزنك.


3- العنب
العنب من الفواكه الصيفية التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم بما في ذلك هشاشة العظام فهو يحمي من فرص الإصابة بالأمراض خاصًة إذا تم تناوله بكميات مناسبة.


4- التفاح
يعتبر التفاح من الفواكه المفيدة التي يشتهر بها فصل الصيف، وتظهر فوائده لمرضى هشاشة العظام، ومع ذلك يجب تناوله بكميات معتدلة، لأن للإفراط فيه تأثيرات سلبية على صحة الجسم.


5- التين
يحتوي التين على نسبة عالية من الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة للهيكل العظمي مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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