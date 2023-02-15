5 فواكه مناسبة للحمية الغذائية

الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتغذية، إن الفواكه تندرج بشكل عام ضمن الأغذية المناسبة للحمية الغذائية، لأنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية، وتزخر بالفيتامينات والمعادن من ناحية أخرى، ولكن بشرط اختيار الأنواع القليلة السكر.



وأوضح المركز، أن الفواكه الغنية بالسكر، مثل العنب والموز والمانجو والكريز والتين، تحتوي على نسبة عالية مما يعرف بسكر الفاكهة أو الفركتوز، الذي يؤدي إلى البدانة، نظراً لأن الكبد يقوم بتحويل الفركتوز الزائد إلى دهون ويحتفظ به.



أما الفواكه المناسبة للحمية الغذائية لاحتوائها على القليل من الفركتوز فتتمثل في 5 أنواع مفيدة وقليلة السعرات..



التوت الأزرق



الفراولة



الأفوكادو



البابايا

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الفواكه الحمضية

عكاظ