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الأحد، 17-03-2024 03:21 م

5 فيتامينات ضرورية لزيادة قوة العضلات

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الوكيل الإخباري - يرغب العديد من الأشخاص في زيادة قوة العضلات بشكل كبير، مما يستوجب الحصول على وجبات صحية مناسبة إلى جانب بعض الفيتامينات لتعزيز صحة الجسم.

فيتامينات تزيد قوة العضلات

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1- فيتامينات B
تلعب مجموعة فيتامينات ب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجسم، وذلك من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وتقوية الجهاز العصبي بالجسم، وكذلك الجهاز المناعي، مما يتطلب ضرورة الحرص على تناوله تحت إشراف الطبيب المختص.


2- فيتامين D
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن فيتامين د يساعد الجسم بشكل كبير على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي فهو ضروري لتحسين صحة العظام، بالإضافة إلى ذلك فإن تناوله بشكل منتظم يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي.


3- فيتامين E
أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن فيتامين E يساهم بشكل كبير في تقوية عضلات الجسم، وذلك لأنه غني بكميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية العضلات من التلف وتعزز الأداء الرياضي.


4- فيتامين C
يعتبر فيتامين سي من أكثر الفيتامينات التي يحتاجها الأشخاص بشكل كبير خاصًة في فصل الشتاء، حيث يساعد توافره بكميات كبيرة في الجسم على تحسين قوة العضلات، وذلك لأنه يعمل على امتصاص الحديد بشكل جيد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح أنسجة العضلات.


5- فيتامين A
يتميز فيتامين أ بأنه أكثر الفيتامينات الضرورية لإصلاح الجهاز المناعي وإصلاح أنسجة العضلات، مما يتطلب الحرص على تناوله بكميات جيدًا تحت إشراف الطبيب المختص، فهو يوجد بكميات مناسبة في بعض المصادر الطبيعية مثل الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، المشمش.

 

 

الكونسلتو 

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