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الثلاثاء، 20-02-2024 11:37 ص

دراسة تحدد كمية البروتين التي تهدد صحة القلب

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الوكيل الإخباري - تعتبر الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين ضرورية للرياضيين أو لاعبي كمال الأجسام أو الأفراد الذين يحاولون فقط تحسين كتلة العضلات وقوتها. ومع ذلك، تدعو نتائج دراسة جديدة إلى إعادة التفكير في الفوائد الصحية لتناول الكثير من البروتين.

فقد وجد باحثون بجامعة بيتسبرغ أن البروتين الزائد في النظام الغذائي يزيد من خطر تصلب الشرايين وتضييقها.

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وبحسب "ستادي فايندز"، أجرى الباحثون تحقيقاً شاملاً، جمع بين التجارب البشرية والدراسات على الحيوانات وفي المختبر.


وتوصل فريق البحث في جامعة بيتسبرغ إلى أنه عندما تتجاوز نسبة البروتين معدل 22% من السعرات الحرارية اليومية يتزايد خطر تصلب الشرايين.


وحدد الباحثون الليوسين، وهو حمض أميني موجود في الأطعمة الحيوانية مثل لحوم البقر والبيض والحليب، كلاعب رئيسي في تعزيز المسارات المرتبطة بتصلب الشرايين.


وحذّرت النتائج من تزايد شعبية الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، والتي يتم اتباعها بهدف إنقاص الوزن. 

 

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