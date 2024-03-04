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الإثنين، 04-03-2024 02:23 م

نقص النوم يؤثر على حجم العضلات لدى الشباب

هل-قلة-النوم-تعيق-نمو-العضلات-أو-تحد-من-أدائها؟


الوكيل الإخباري -  قالت دراسة جديدة إن النوم الجيد أثناء الليل أمر ضروري بعد أي تمرين، وإن السعي للحصول على عضلات أكبر يتأثر بنقص النوم وصعوباته.

وأجريت الدراسة في جامعة تورنتو الكندية بمشاركة 900 من المراهقين والشباب، ولاحظ الباحثون ارتباطاً بين من أبلغوا عن أعراض قوية لتشوه العضلات وبين نقص ساعات النوم، وأيضاً صعوبة استمرار النوم لنصف الوقت لمدة أسبوعين متتاليين.

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وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى العلاقة بين نقص النوم ومشاكل الصحة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق والذهان.


لكن بحسب "ستادي فايندز"، تعتبر الدراسة الجديدة الأولى التي تشير إلى علاقة نقص النوم بتشوه العضلات، وصعوبة الحصول على عضلات أكبر.


وأشارت النتائج أيضاً إلى احتمال أن "يكون الذين يعانون من أعراض تشوه العضلات أكثر عرضة لاستخدام واستهلاك المكملات الغذائية التي يتم تسويقها لتحسين التدريبات، وزيادة كتلة العضلات، وتسريع تعافي العضلات".


و"تميل هذه المنتجات إلى احتواء مستويات عالية من الكافيين أو المنشطات الأخرى التي قد تؤثر سلباً على النوم".

 

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