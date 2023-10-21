5 فيتامينات يحتاجها الجسم خلال فصل الخريف

الوكيل الإخباري - الفيتامينات هي عناصر غذائية أساسية تخدم أغراضًا مختلفة في الجسم، ونقص أي منها يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، ولا تستطيع أجسامنا إنتاجها بمفردها، لذلك نحتاج إلى الحصول عليها من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.



فيتامينات ضرورية خلال فصل الخريف

اضافة اعلان



1- فيتامين د

مع قلة ضوء الشمس خلال أشهر الخريف، من الشائع أن يعاني الناس من نقص فيتامين د، وهو فيتامين مهم لصحة العظام، وكذلك وظيفة الجهاز المناعي.



يمكنك الحصول على فيتامين د من الأطعمة مثل صفار البيض والأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة.



2- فيتامين سي

يعد الخريف أيضًا وقت الذروة لموسم البرد والأنفلونزا، لذلك من المهم الحفاظ على قوة جهازك المناعي.



فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية خلاياك من التلف ودعم صحة الجهاز المناعي.



3- فيتامين أ

فيتامين أ مهم لصحة العين ووظيفة الجهاز المناعي، ويوجد في الخضروات البرتقالية والصفراء مثل البطاطا الحلوة والجزر واليقطين.



4- فيتامين ه

فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من التلف، ويوجد في المكسرات والبذور، وكذلك الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت.



5- الزنك

هو معدن مهم يدعم وظيفة الجهاز المناعي، ويوجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك المحار ولحم البقر وبذور اليقطين.



الكونسلتو