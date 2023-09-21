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الخميس، 21-09-2023 02:48 م

أيهما أفضل للصحة.. التفاح المقشر أم غير المقشر؟

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الوكيل الإخباري - يمتلك الناس طرقاً مختلفة للاستمتاع بالتفاح، فبينما هناك من يتناوله مع قشره، نجد من يفضل تناول التفاح بعد تقشيره بعناية وتقطيعه إلى قطع.. وعلى الرغم من ذلك، يقول الخبراء، إن تناول التفاح بقشره بعد غسله جيداً، أكثر فائدة.

أكدت الدكتورة نيروباما راو، أخصائية التغذية في مركز ريجوا للطاقة في مومباي، أن التفاح غير المقشر مصدر جيد للألياف الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة.. وما لا يعرفه الكثيرون هو أن جزءاً كبيراً من محتوى فيتامين سي الموجود في التفاح، يتركز أسفل القشرة مباشرةً، ومعظم الألياف والعديد من العناصر الغذائية موجودة في القشرة أو تحتها مباشرة، وبالتالي فإن إزالة القشرة تؤدي إلى فقدان القيمة الغذائية للتفاحة.

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ويحتوي القشرة أيضاً على العديد من العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة الأخرى، المعروفة بقدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي وقد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.. ويقول الدكتور أوشاكيران سيسوديا، اختصاصي التغذية المسجل وخبير التغذية السريرية، في مستشفى نانافاتي ماكس سوبر التخصصي، في مومباي: “من المهم للغاية غسل التفاح جيداً لإزالة أي بقايا مبيدات حشرية، أو شمع يستخدمه تجار التجزئة عادةً لجعل التفاح لامعاً.”


هل يجب ألا نأكل التفاح المقشر؟
قد يكون التفاح المقشر مفضلاً لأولئك الذين يجدون صعوبة في هضم القشر، أو يفضلون الملمس الأكثر نعومة، وفي هذه الحالة ما يزالون قادرين على الحصول على الفوائد الغذائية من لب التفاح.. ولكن يجب تناول التفاح المقشر باعتدال كجزء من النظام الغذائي . 

 

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