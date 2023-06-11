5 ‫مخاطر تهدد طفلك في المنزل .. كيف تتعامل معها ؟

الوكيل الإخباري- عندما يصل الطفل إلى مرحلة الزحف أو ‫المشي يبدأ اكتشاف عالمه المحيط من خلال اللمس أو البلع، مما يعرضه ‫لمخاطر الجروح والحروق والاختناق. وفي ما يلي نظرة على أبرز المخاطر ‫المحدقة بالطفل في المنزل وكيفية مواجهتها.

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‫السقوط

‫إذا نهض الطفل بعد السقوط ببساطة وتصرف بشكل عادي، ففي الغالب سيكون كل ‫شيء على ما يرام، ولكن ينبغي على الوالدين في الساعات التالية الانتباه ‫إلى خمسة أعراض تحذيرية، كما يوضح يانكو فون ريبيك، الذي ألّف كتابا عن ‫الإسعافات الأولية للأطفال.



‫وتتمثل هذه الأعراض في:

القيء.

الصداع.

نزيف الأذن.

الشرود الذهني.

النعاس الشديد.



وقد تشير هذه الأعراض إلى حدوث إصابة في الجمجمة؛ وهنا ‫يلزم على الوالدين التوجه إلى المستشفى لفحص الطفل ليخضع للملاحظة على ‫مدار 48 ساعة.



‫جروح التمزق‫

‫وتنشأ هذه النوعية من الجروح عند اصطدام الطفل أو وقوعه على حافة جسم ‫صلب، حيث ينفجر منها الدم أحيانا، وتظهر هذه النوعية من الجروح في ‫أجزاء معينة من الجسم، مثل الجبين والذقن والحاجبين، وهذه الجروح لا ‫تشفى من تلقاء نفسها، ويلزم التوجه بالطفل إلى مستشفى.



الحروق

‫تكون هذه الحروق في الأغلب ناتجة عن سقوط الماء الساخن على الطفل من ‫أواني الطعام أو إبريق الشاي. وهنا ينصح ريبيك بوضع الجروح الصغيرة تحت ‫الماء البارد لمدة تتراوح بين خمس وعشر دقائق. ويتعين خلع ملابس الطفل، ‫مع عدم نسيان الحفاضة، وإذا تكونت فقاعات الحرق فيتعين معالجتها طبيا، ‫وهنا يلزم الذهاب بالطفل إلى المستشفى.



‫الاختناق ‫

‫وهي أكثر الحالات خطورة؛ فالطفل قد يبتلع قطعة من اللحم أو الحلويات أو ‫قطعة من التفاح، وتبقى محشورة في حلقه، وهو ما يمثل خطورة على حياة ‫الطفل.



‪ينبغي تخزين زجاجات المنظفات المنزلية بعيدا عن متناول أيدي الأطفال ومن الأفضل الاحتفاظ بها في خزانات مغلقة‬ (الألمانية)



وفي هذه الحالة يلزم إجراء مناورة هايمليخ له فورا، وذلك لطرد الجسم الغريب الذي يسد القصبة الهوائية، ومناورة هايمليخ تحدث سعالا مصطنعا عن طريق دفع الحجاب الحاجز تجاه الرئتين لطرد الجسم الغريب، وتتم عبر توجيه ضغط على البطن فوق منطقة السرة باتجاه الداخل وإلى أعلى. ويجب أن يتصل شخص بالإسعاف فورا، بينما يقوم شخص آخر بإجراء مناورة هايمليخ.



خطوات إجراء مناورة هايمليخ لطفل كبير:

قف خلف الطفل.

لف ذراعيك حول خصره.

كور إحدى يديك على شكل قبضة، وضعها على بطن الطفل فوق السرة، مع جعل إصبع الإبهام باتجاه الداخل أي إلى الخلف.

أمسك قبضتك بيدك الأخرى حتى تثبتها.

وجه خمس دفعات قوية إلى الداخل وباتجاه الأعلى، كأنك تحاول رفع الطفل إلى أعلى، كرر هذا الإجراء حتى يخرج الجسم الغريب.



خطوات إجراء مناورة هايمليخ لطفل رضيع:

ضع الطفل الرضيع مع توجيه وجهه إلى أسفل على طول ساعدك، على أن يستند هذا الساعد على فخذك، مع تثبيت رأس الطفل الرضيع بيدك، وجه أربع ضربات معتدلة القوة إلى ظهر الرضيع بكف يدك الأخرى، وينبغي تكرار هذا الإجراء حتى يخرج الجسم الغريب.



إذا لم تفلح الطريقة الأولى، فأدر جسم الرضيع إلى وضعه الطبيعي، ثم استخدم إصبعي السبابة والوسطى من إحدى يديك، وضعهما على بعد عرض إصبع واحد أسفل خط افتراضي يصل بين حلمتي ثدي الرضيع، ثم وجه أربع دفعات قوية نحو صدر الرضيع إلى عمق 2.5 سنتيمتر في كل دفعة، كرر هذا الإجراء حتى يخرج الجسم الغريب.



إذا لم تنجح في إخراج الجسم الغريب وغاب الطفل عن الوعي فابدأ الإنعاش القلبي الرئوي له، وانتظر قدوم الإسعاف.



التسمم‫

‫في هذه الحالة يلزم استدعاء الطوارئ، ويتم تحديد نوع السم الذي ‫تناوله الطفل ليتم التعامل معه بشكل صحيح. وعلى أية حال يمكن إعطاء ‫الطفل كوبا من الماء، وليس اللبن أو الحليب، مع الحرص على عدم إجبار الطفل على ‫التقيؤ.



‫وبشكل عام، ينصح الخبراء بتخزين زجاجات المنظفات المنزلية بعيدا عن ‫متناول أيدي الأطفال، ومن الأفضل الاحتفاظ بها في خزانات مغلقة، كما ‫ينبغي وضع الأواني في الجزء الخلفي من أسطح العمل بالمطبخ، ومن الأفضل ‫أيضا استخدام شعلات الموقد الخلفية عند الطهي وتدوير مقابض الأواني إلى ‫الخلف.



الجزيرة

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