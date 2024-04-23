الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

1.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول

عاجل عطلة رسمية للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

انطلاق فعاليات المخيم البيئي الطلابي الثاني في مدارس العقبة

الدفاع المدني: التعامل مع 1280 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مطلوب ثالث من ضمن مطلوبي الرويشد يسلّم نفسه لإدارة مكافحة المخدرات

فرار 200 ألف اسرائيلي الى الملاجئ بسبب مسيرات أطلقت من حزب الله

أبرز عمليات القسام خلال 200 يوم من الحرب على غزة

2733 شقة ومركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

أردوغان يعلن عن إنشاء نظام جديد في القوقاز

ضبط وردم 18 بئر مخالفة وبيع مياه وتزويد منشآت سياحية وشاليهات بالبحر الميت

الثلاثاء، 23-04-2024 03:00 م

5 مشروبات تنظف الرئتين من السموم

3-65-7


الوكيل الإخباري - تلعب الرئتان دورًا حاسمًا في جسم الإنسان، إذ تقومان بتزويده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون، وبما أنهما يعملان بشكل مستمر، فمن المهم الحفاظ عليهما من خلال العمل على تطهيرهما بشكل منتظم ودائم. بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع WIO News، يمكن تناول أحد المشروبات الخمسة التالية بشكل منتظم لطرد السموم من الرئتين:

اضافة اعلان


1. ماء دافئ بالليمون
يتم عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وتناول المشروب في الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.


2. ماء الثوم
يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تفيد الجهاز التنفسي. ويمكن تناول ماء الثوم بعد نقعه لعدة ساعات لتطهير الجهاز التنفسي.


3. عصير الشمندر
تناول عصير الشمندر الغني بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الرئة وتقليل الالتهاب.


4. الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على نسبة وفيرة من الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة معروفة بتأثيرها المحتمل المضاد للالتهابات على أنسجة الرئة.


5. حليب الكركم
يحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب الرئة.

 

صوت بيروت انترناشونال


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22-12-2022_14_24_46_GomhuriaOnline_161671711886

هل يمكن تجنب الإصابة بالزهايمر؟ .. تقرير يكشف

3404610

احذر- الإفراط في تناول الفيتامينات يهددك بهذه الحالات المرضية

4259396-859735865

القهوة والشاي والكاكاو.. مضادات طبيعية لزيادة الوزن

2021_12_10_10_31_33_470

النوم بهذه الملابس خطر على صحتك- إليك أنواعها

5fda15914236043ef92d391c

تعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب؟- احذر هذا المرض

2605196-333715247

7 فوائد غير متوقعة لزيت التوت الأحمر

أخبار متعلقة
2023_4_22_8_18_23_830

أضرار الإفراط في شرب المياه على السحور